TIL på spissjakt: Disse spillerne er aktuelle

Runar Espejord blir TIL-spiller fram til sommeren. Men hvilke andre spisser er akuelle? iTromsø har sett på noen av kandidatene.

SPISSER: Oscar Aga (øverst fra venstre), Erik Botheim, Ole Christian Sæter, Henrik Udahl, Aune Heggebø og Marcus Mehnert. NTB scanpix

23. des. 2020 12:08 Sist oppdatert nå nettopp

TIL har tidligere sagt at de skal ha minst to spisser - kanskje tre - inn i 2021-troppen. En blir snart offisielt klar: Runar Espejord kommer på et nytt lån fra Heerenveen fram til midten av juli. Da vil han få med seg cirka halve sesongen i Eliteserien.

Men TIL skal selvsagt ha inn flere spisser. Her er noen av kandidatene: