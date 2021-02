Dette kan bli AaFKs nye forsvarskjempe: - En klassespiller

AaFK har sett til Sverige i jakten på en ny midtstopper.

Lars Arne Nilsen har vært på jakt etter en sjef i midtforsvaret. Nå kan han ha funnet sin nye mann. Foto: Pavel Koubek/TT / TT NYHETSBYRÅN

4. feb. 2021 10:05 Sist oppdatert 31 minutter siden

Lars Arne Nilsen og AaFK har i en periode vært på jakt etter en ny midtstopper. Nå kan jakten være over og svenske David Fällman (31) fra Hammarby kan bli klubbens nye forsvarskjempe. Det var den svenske avisen Expressen som meldte om den mulige overgangen først, men Sunnmørsposten har fått bekreftet at det stemmer.

31-åringen, som faktisk har bursdag i dag, har kontrakt i Allsvenskan-klubben Hammarby fram til sommeren, og blir dermed trolig ikke en dyr spiller for AaFK når det gjelder overgangssum. Hammarby er interessert i å få til en overgang, fordi klubben for noen uker siden hentet Jon Gudni Fjoluson, som spilte i Brann i fjor høst. Det sier Daniel Kristoffersson i Expressen.

– Bør være en klassespiller

– Fällman var en nøkkelspiller for Hammarby og startet nesten alle kampene for dem forrige sesong, men det er ikke overraskende at han forsvinner fra klubben. Dette er en spiller som kunne gått rett inn på alle lagene i eliteserien utenom toppklubbene, sier Kristoffersson til Sunnmørsposten.

Den svenske journalisten beskriver midtstopperen som en spiller med pondus, som er tøff i duellene og kan være sjef i forsvaret. Med andre ord akkurat den type spilleren som AaFK har vært på jakt etter.

– Han er ikke for god med ballen i beina og ikke for rask, men heller ikke treig. Han bør være en klassespiller for en klubb i 1. divisjon, sier journalisten.

Fällman startet som seniorspiller på nivå fire i klubben Eskilstuna City i 2007, så gikk veien videre til Väsby United og AIK. I perioden 2012 til 2015 spilte midtstopperen 111 kamper for Gefle.

– Er i dialog med flere

– Han fikk sitt gjennombrudd i Gefle og var en solid spiller, så litt ut av ingenting gikk han til den kinesiske klubben nivå to-klubben Dalian Transcendence. Det er veldig spesielt å gå fra Gefle til en klubb i Kina, som trolig ikke kommer til å skje igjen de 25–30 neste årene, sier Kristoffersson og ler.

Det skal sies at den kinesiske klubben den gangen hadde en svensk trener. I 2018 kom 31-åringen tilbake til Hammarby, der han har spilt fram til nå. Ifølge Expressen skal Fällman ha takket nei til den tyrkiske klubben Kayserispor før overgangsvinduet stengte.

Eurosports Joacim Jonsson beskriver midtstopperen slik:

– En kraftfull spiller som er oppofrende og god i duellspillet. En spiller som tar ansvar. Mangler litt tempo.

– Vi er i dialog med flere spillere, så får vi se litt hva som skjer i dagene framover. Når det gjelder spekulasjoner rundt enkeltspillere, så vil jeg ikke kommentere noe der, sier sportssjef Bjørn Erik Melland til Sunnmørsposten.