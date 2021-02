Hadde tilbud fra Frankrike og Belgia – valgte Molde

Den ivorianske landslagsspilleren David Datro Fofana (18) har signert en fireårsavtale med Molde.

David Atro Fofana aksjon for Elfenbenskysten mot Ghana på Stade Lat Dior i Wafu Nations Cup for aldersbestemte landslag i 2018. Foto: BackpagePix / Sports Inc

2. feb. 2021 11:24 Sist oppdatert nå nettopp

Overgangen har vært ventet siden stortalentet ankom Molde i forrige uke. Tirsdag blir den bekreftet.

– Jeg er veldig glad for at vi har skrevet avtale med David i fire år. Dette er en spiller vi skal utvikle videre, men som også kan komme til å prestere for oss ganske raskt. Han var her to dager før koronaen kom i mars, og vi har knapt sett en prøvespiller som har imponert så mye noen gang, sier direktør Ole Erik Stavrum til Rbnett.