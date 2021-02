7 minutter siden

– Jeg har opplevd ikke å bli tatt seriøst og har fått en del nedlatende blikk. Det gir meg bare mer lyst til å kjempe videre og vise at jeg er god nok, sier Vilde Nilsen.

Hun studerer J17-laget som hun trener mens hun snakker med Aftenbladet. Følger med på bevegelsene til spillerne på den frosne kunstgressbanen som knirker i kulden. Gjør de som de har fått beskjed om, bruker de kroppen riktig, er innsatsen god nok?

Når Nilsen snakker, lytter spillerne, men det er ingen selvfølge for den unge, kvinnelige treneren.

19-åringen sier at hun må overbevise mer og være ekstra faglig sterk for å få tillit og respekt fra spillerne.

– Når jeg viser øvelsene og de ser at jeg faktisk kan det jeg driver med, får jeg tillit, men det krever mer av meg enn av en mannlig trener, sier hun.

Aftenbladet har henvendt seg til fotballklubber med over 500 medlemmer i regionen og spurt dem hvor mange kvinnelige og mannlige trenere klubbene har. Selv om det aldri har vært flere kvinnelige trenere enn nå, er ønsket om å øke kvinneandelen på sidelinjen høyt hos mange av klubbene.

– Vi skulle selvsagt sett at det var flere kvinnelige trenere, sier daglig leder Erik Nevland i Viking FK.

– Vi er altfor få. Vil svært gjerne ha flere, sier daglig leder Lennart Ims i Riska FK.

I Sola FK gjorde de en erkjennelse i 2019 at det ikke ble gjort nok rundt jenterekruttering, og klubben har gjort en rekke grep for å få flere jenter til å spille fotball og flere kvinnelige trenere i klubben. Dette har gitt resultater med nær en dobling av jentespillere i klubben, men Sola FK har fortsatt en vei å gå når det gjelder kvinnelige trenere.

– Vi diskuterer og ser på ulike muligheter for hvordan vi skal øke antall jentetrenere i klubben, sier daglig leder Morten Wiik Larsen i Sola FK.

Blant annet har klubben hentet inn Johan Selvig som sportslig leder dedikert for jenterekruttering, og håper at han også skal bidra til at klubben får flere kvinnelige trenere.

Nilsen ble headhuntet til trenerjobben. Hun tviler på at hun hadde vært trener dersom hun skulle ha meldt seg frivillig.

– Det hadde jeg nok ikke gjort. Jeg sa ja fordi klubben ikke bare var på jakt etter en trener, men ønsket en kvinnelig trener, sier hun.

19-åringen mener kvinnelige trenere viser litt mer omsorg og forståelse enn de mannlige trenerne, og tror at de kanskje ikke krever like mye av spillerne, at det er mer fokus på det sosiale og ikke bare det sportslige. Noe hun som spiller har opplevd var viktig.

Blant spillerne er hun populær. De er glade for å få en kvinnelig trener, og sier hun er en de kan se opp til.

Nilsen mener det beste for både gutte- og jentelag, hadde vært å ha både en mannlig og en kvinnelig trener.

Selv om hun bruker mye av fritiden sin på sidelinjen, har Nilsen ingen planer om en langsiktig trenerkarriere.

– Jeg kommer nok til å velge den sikre veien. En utdannelse, ikke en trenerjobb. Men det er veldig kjekt og jeg koser meg med trenerjobben nå, sier hun.

Forus og Gausel Idrettslag er klubben med flest kvinnelige fotballtrenere i regionen av de Aftenbladet har vært i kontakt med. Nærmere 28 prosent av trenerne er kvinner.

– Hovedgrunnen til at vi har mange kvinnelige trenere er satsingen vi lenge har hatt på dame- og jentefotballen. Det er har ført til at flere damer har blitt med. Det har blitt et bra damemiljø på Knudamyrå, og det gir gode ringvirkninger, sier daglig leder Morten Landråk Asbjørnsen i FGI.

Han sier at klubben ikke har jobbet aktivt for å rekruttere trenere av et bestemt kjønn, og mener at det aller viktigste er at de har gode trenere som kan følge opp spillerne og treningene på en god måte.

– Da må vi ha både kvinner og menn, sier han.

– Hvor viktig er det å ha både mannlige og kvinnelige trenere?

– I Forus og Gausel er det plass til alle. Det at vi allerede har mange kvinnelige trenere gjør det lettere å få med flere. Så er det jo klart mye kjekkere å drive klubb når det er flere av hvert kjønn, sier han.

– Hvilken betydning har de kvinnelige for klubben?

De bidrar helt klart til å utvikle gode spillere for klubben. I tillegg er det en god del ting som det er lettere å snakke med damer enn med menn om, sier han.

Aftenbladets undersøkelse viser også at jo eldre spillerne blir, jo mindre er sjansen for at de trenes av en kvinne. I FGI er dette tydelig:

Spillere i alderen 7-9 år: 16 kvinnelige trenere

Spillere i alderen 10-12 år: 12 kvinnelige trenere

Spillere i alderen 13-15 år: 11 kvinnelige trenere

Spillere i alderen 17 år - junior: 2 kvinnelige trenere.

Trenerhverdagen har ikke bare vært enkel for Nilsen. Hun opplever at ikke alle tar henne seriøst som trener, og møter nedlatende blikk når hun skal hilse på motstandernes trener og dommerne.

– Styret i klubben, foreldre og de som trener lag som er yngre eller på et lavere nivå enn meg er veldig snille, men de som trener lag på et høyere nivå enn meg opplever jeg ser ned på meg og ikke har respekt for meg. Det merker jeg også på måten de snakker til meg på, sier hun.

Jo eldre spillerne blir, jo færre kvinnelige trenere er på banen. Nilsen mener årsaken til dette er at når spillerne kommer på et viss nivå, byttes den kvinnelige treneren ut med en mannlig.

– Mange tror at for å bli best må de ha en mannlig trener. Kvinnelige trenere er undervurdert. Jeg tror folk tenker at kvinner ikke kan trene et godt elitelag. Det stemmer ikke, sier hun.

Det finnes ingen fullstendig oversikt over hvor mange kvinnelige trenere det er på nasjonalt eller lokalt nivå. Norges Fotballforbund har oversikt over andel kvinnelige fotballtrenere i Norge og Rogaland, men den viser bare de som har tatt trenerkurs. Det betyr at flere kvinner og menn kan være trenere uten å være registrert som det.

Anders Veibust i NFF Rogaland sier at han har et inntrykk av at andelen som tar kurs er større blant kvinnelige fotballtrenere enn mannlige.

– Når jeg snakker med klubbene sier de ofte at det er enklere å få kvinnene til å ta kurs enn menn. Den generasjonen som er trenere nå er gjerne i alderen 40+. Andelen jenter som spiller fotball nå sammenliknet med da disse trenerne var unge er betydelig høyere. Det er fortsatt ikke 50/50 fordelt mellom gutter og jenter som spiller fotball, men nærmere 40/60 i barnefotballen, sier han.

Han mener at jo flere kvinner som holder på med fotball når de er unge, jo større er sannsynligheten for at de velger å ta på seg treneroppgaver når de blir eldre, og mener det kan være en av årsakene til at det fortsatt er flere menn enn kvinner som jobber i fotballen.

Selv om det fortsatt er en lang vei å gå, har satsingen på kvinnelige trenere begynt å gi resultater. NFF ser at flere kvinner søker seg videre og tar flere kurs, dette gjelder spesielt UEFA B-lisens. Men rekrutteringsjobben er krevende.

– Vi prøver å rekruttere flere kvinnelige trenere. Vi markedsfører kursene gjerne med intervju av kvinner som har tatt kurset og informerer om det i jentefotballforum og andre møteplasser. NFF Rogaland har og subsidiert deltakeravgiften for kvinner som har tatt ulike trenerkurs som Grasrot og UEFA B, sier han.

Kretsen har også arrangert egne kvinnekurs, men Veibust sier at det så langt ikke har ført til økt rekruttering.

– Det er langt mellom kvinnetrenerne i toppfotballen, men ser du likevel litt lys i likestillingstunnelen når det gjelder fotballtreneryrket også?

– Absolutt. Kvinnene henger etter, men nå er det utrolig mange jenter som spiller fotball sammenliknet med tidligere år. Jeg er sikker på at det kommer til å bære frukter i framtiden, sier Veibust.

På UEFA B-trenerkurset som skulle vært arrangert av NFF Rogaland i 2020, men som ble korona-utsatt, hadde seks kvinner fått plass. Tre av dem meldte avbud grunnet at tidspunktet for det nye kurset ikke passet. Dermed er tre av 24 kursdeltakere kvinner.