Brann kaller inn til ekstraordinært årsmøte

Det blir ekstraordinært årsmøte i Brann. Eneste sak på agendaen er kunstgress på Stadion.

Det blir ekstraordinært årsmøte om kunstgress. Foto: Paul S. Amundsen

19. jan. 2021 20:18 Sist oppdatert nå nettopp

– En samlet vurdering av kritikken vi har fått, innspillene vi har mottatt og det vi selv hadde på agendaen er nok til at det blir et ekstraordinært årsmøte for å få en anledning til å høre stemningen i medlemsmassen, sier styreformann Eivind Lunde.

– Da får medlemmene en reell medvirkning, understreker Lunde.