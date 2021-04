Tuchel kan få sin revansj

(Chelsea-Porto 0–1, sammenlagt 2–1) Håpet lever fortsatt for Thomas Tuchel (47) om å hevne fjorårets tap i Champions League-finalen.

Thomas Tuchel var ivrig i Sevilla tirsdag kveld. Foto: MARCELO DEL POZO / REUTERS

13. apr. 2021 22:53 Sist oppdatert nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Med Chelsea spilte han seg tirsdag kveld ganske enkelt til semifinalen, der motstanderen blir vinner av Liverpool og Real Madrid (3–1 til Real Madrid i første kamp).

Nå er Chelsea i semifinalen av Champions League for første gang siden 2014, men Tuchel var i finalen så sent som i fjor da Bayern München ble for sterke for hans Paris Saint-Germain.

– Veldig god kontroll. Chelsea gjorde akkurat det de skulle, sier Tore André Flo på VSports sending. Han jobber nå i Chelsea-systemet.

– Det blir en tøff innspurt med både Champions League og FA-cupen, og det viktigste er kanskje å komme topp 4 i ligaen, fortsetter Flo.

Les også Chelsea i kalasform – ydmyket Crystal Palace

– Det var kanskje ikke så pent å se på, men vi klarte det vi kom hit for, sier Thomas Tuchel i et intervju vist på VSport etter at Chelsea sikret seg semifinalebilletten.

På forhånd sa han:

– Jeg er her for å vinne titler.

Mason Mount og Ben Chilwell scoret for Chelsea i «bortekampen», og dermed kunne London-klubben sikre avansement i «hjemmekampen» i Sevilla.

– Det er ingen særlig vilje fra Chelsea til å gå fremover på banen. Og det er selvfølgelig helt fornuftig, fastslår Morten Langli i VSport-studio i pausen.

TØFFE TAK: Pepe startet kampen med å gi Kai Havertz en skikkelig ørefik - men slapp unna både frispark og gult kort. Og tyskeren kom seg på beina igjen. Foto: Angel Fernandez / AP

Etter at Tuchel kom til Chelsea i januar, har de tapt bare én kamp i alle turneringer. Det har blitt 12 seirer. Og bare åtte baklengsmål på 17 kamper.

– Dette laget er en 50–50-utfordrer uansett om det blir Liverpool eller Real Madrid i semifinalen, sier VSport-kommentator Roar Stokke på direkten.

I en ganske kjedelig fotballkamp fikk vi helt på slutten kanskje det flotteste målet vi har sett i denne sesongens Champions League: Innbytter Mehdi Taremi på hel volley og rett i krysset - etter innlegg fra Nanu. Dermed vant Porto 1–0.

Les også Cavani stupte ballen i mål – Manchester United fester grepet om andreplassen

– Noe sånt klarte jeg aldri, sier Tore André Flo i VSport-studio.

– Alt handler om kroppsbeherskelse og timing, sier Jan Åge Fjørtoft.

Porto-veteranen Pepe (38) slapp utrolig nok unna både frispark og gult kort etter å ha gått til med armen i kamp med Chelseas Kai Havertz tidlig i kampen.

– Den er stygg, fastslår Jan Åge Fjørtoft i VSport-studio.

– Vi kjempet hardt, og jeg følte at vi hadde full kontroll, sier Azpilicueta i et intervju vist på VSport.

– Vi vet vi kan spille bedre, men noen ganger handler det om å kjempe.

PS: Chelsea møter Manchester City i FA-cupens semifinale lørdag.