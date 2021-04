Her er Hareides ellever: En mann står på vippen

Med to treningskamper igjen før seriestart, er brikkene stort sett falt på plass på Lerkendal.

Nå skal det øves på spill mot etablert forsvar for Rosenborg. Foto: Rune Petter Ness

Nå nettopp

Med to treningskamper igjen før seriestarten, er puslespillet langt på vei lagt for Åge Hareide. Når Rosenborg spiller sin første kamp for året inne på Lerkendal stadion, er det med samme ellever som i tre av fire treningskamper så langt denne våren.

– Vi må bare fortsette å få samkjørt ting. Og det bruker vi kampene til så godt vi kan. Det er viktig å skape trygghet og relasjoner, og ikke plukke ting fra hverandre som du har et ønske om å sette sammen, sier Åge Hareide.