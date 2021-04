Strømsgodsets styreleder og daglig leder slutter i klubben

Strømsgodsets styreleder Ivar Strømsjordet trekker seg med umiddelbar virkning. Daglig leder Dag Lindseth Andersen avslutter arbeidsforholdet med klubben 1. juni.

SLUTTER: Daglig leder Dag Lindseth Andersen takker for seg i Strømsgodset 1. juni. Foto: Joachim Baardsen

25. apr. 2021 19:16 Sist oppdatert nå nettopp

«Både daglig leder og styreleder mener at det er best for alle parter å tre til side for at nye krefter kan komme inn for å løfte Strømsgodset tilbake til der klubben ønsker å være», skriver klubben i en pressemelding.

Styreleder Strømsjordet begrunner sin avgang med uroen som varslersaken mot tidligere trener Henrik Pedersen skapte i og utenfor klubben.

– Både manglende rutiner og den senere oppfølging i varslersaken har møtt kritikk. Mye av kritikken har vært rettet mot meg som styreleder. Som et bidrag til å skape ro rundt klubben, velger jeg å trekke meg som styreleder, sier Strømsjordet i klubbens pressemelding.

Den 9. april tok Pedersen avskjed med klubben etter at det ble levert inn varsel om rasisme mot hovedtreneren. Syv spillere varslet også spillerorganisasjonen NISO anonymt om rasistisk atferd. Han var sterkt uenig i påstandene som ble fremmet.

Strømsgodset meldte først at Henrik Pedersen ville få fortsette i jobben etter en intern utredning den 5. april, men de påfølgende dagene ble behandlingen av varselet kritisert fra flere hold – og etter flere dager med krisemøter snudde klubbens ledelse.

Dagen derpå meddelte Strømsgodset at Jostein Flo slutter som sportssjef.

Elisabeth Lohk, som har vært nestleder i styret, blir fungerende styreleder fremover.

– Det er en ansvarsfull rolle, men som nestleder tar jeg det ansvaret. Vi vil stå i dette til vi har hatt et ekstraordinært årsmøte, sier Lohk til VG.

– Hva tenker du om situasjonen i Strømsgodset, hvor dere er uten fast trener, sportslig leder, daglig leder og styreleder?

– Det er en utfordrende situasjon, men vi må sette i gang prosessene som må til for å få en daglig leder slik at vi får satt fokus på driften i klubben. Deretter må vi fortløpende igangsette prosesser for de andre rollene. Dette vil vi gjøre så fort som mulig, svare Lohk.

Lohk peker på at det viktigste er å få på plass en ny daglig leder først.

Bjørn Petter Ingebretsen og Håkon Wibe-Lund er midlertidige trenere i klbuben.