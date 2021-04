Signerte for AaFK for to måneden. Nå kan han snart få komme inn i landet.

David Fällman (31) signerte for AaFK for to måneder siden. Først nå kan det bli mulig for AaFK å hente han til Norge.

Det er to måneder siden David Fällman skrev under for AaFK. Nå kan det endelig ha åpnet seg en mulighet for å få den svenske midtstopperen på plass. Foto: Privat

Nå nettopp

Tirsdag kom næringsminister Iselin Nybø med nyheten som gir håp for utenlandske idrettsutøvere, som ikke har fått lov til å komme inn i landet til nå. Det har vært en unntaksordning for innreise for stengt nødvendig utenlandsk arbeidskraft, men nå utvides den til å gjelde blant annet idrettsutøvere.

Det stilles krav om at arbeidstakeren har spesialisert kompetanse. Unntaksbestemmelsen og utvidelsen er ment å være snever, og vil tolkes strengt, ifølge Næringsdepartementet.