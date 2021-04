Skrev at investorene måtte gå etter nedrykket: – Jeg var ganske frustrert

– Nå er det nok! Det var Andreas Nielsens klare melding overfor investorene etter nedrykket i fjor. Nå er han innstilt som styreleder i Start, og håper på et godt samarbeid med Start En Drøm.

Andreas Nielsen er innstilt som styreleder i IK Start før årsmøtet kommende torsdag. Her fotografert på Sparebanken Sør Arena. Foto: Jacob J. Buchard

– Jeg ser fram til det. Jeg tror det blir spennende og givende. Jeg må bli kjent med dem. Min jobb har alltid handlet om å bruke dialog som det viktigste virkemidlet. Å bli kjent med folk før man gjør seg opp en mening.

Det sier Andreas Nielsen til Fædrelandsvennen. På årsmøtet til IK Start kommende torsdag er han innstilt som ny styreleder i klubben.

Kristiansanderen må kunne kalles et utypisk valg i en slik rolle. Han har lenge vært en profilert supporter med sterke meninger om klubben. I sesonginnspurten i fjor satt han flere ganger i Fædrelandsvennens studio og delte ris og ros.

«Nå er det nok!»

Etter nedrykket lot han det gå utover investorene.

«Nå er det nok. Eksperimentet slutter her. Det er på tide å finne et annet «prosjekt». Nå skal folket ta over klubben».

«Start En Drøm? For et latterlig begrep. Integritet er noe Start alltid har hatt. Sportslig? Neppe. Men overfor fotballnorge har Start alltid hatt en stor standing. Ikke nå lenger. Det er kjipt å se hetsen klubben nå står overfor, utelukkende pga shady eiere, og null integritet»

Det var meldingene han sendte ut på egen Twitter-profil dagen etter nedrykket. Nå sier han at han ønsker dialog med investorene som betaler for toppfotballsatsingen i Start.

– Etter nedrykket i fjor var jeg ganske frustrert. Så ble det naturlig å henge det på dem. Når man ser det fra utsiden så ser man penger og resultater og legger det i samme kurv. Men jeg tror nok vi må bli bedre kjent. Jeg har ingen intensjon om å rive i stykker noe som noen har bygd opp, sier Nielsen.

Fakta Valgkomiteens innstilling til nytt styre i IK Start Styreleder Andreas Nielsen

Nestleder: Elin Krum (ikke på valg)

Styremedlem: Thom-Helge Henriksen (ikke på valg)

Styremedlem: Robin Rosander Haugsgjerd

Styremedlem: Hilde Sørgaard

Vara: Fredrik Munksgaard Hansen og Heidi Kristensen Vis mer

– Dette går ikke lenger, skrev du blant annet.

– Så sa jeg vel noe som «dere må komme dere ut». Jeg tror at de på et tidspunkt forstod at dette var skikkelig kjipt. Jeg våknet dagen etter nedrykket og kjente at dette var så frustrerende. Frustrasjonen tok overhånd og der og da føltes det rett og rimelig å legge det på de som sto bak og ikke hadde fått dette til. Men jeg skal stå for det jeg har skrevet, og Robin har helt sikkert lest disse meldingene, sier han.

Andreas Nielsen sier han ønsker god dialog med investorene i Start En Drøm. Foto: Jacob J. Buchard

– Har du snakket med Robin om dem?

– Han har nevnt at han har lest meldingene. Jeg tror man må se at fotball er følelser, og på den tiden hadde jeg ikke tanker om at jeg skulle være i denne situasjonen. Det er helt greit for meg, man må stå for det man har gjort. Men det er ikke noe hat der, sier Nielsen og ler.

– Det er ikke din intensjon å «ta» klubben tilbake fra investorene på noe vis?

– Nei. Hvis jeg skal gjøre noe så er det å få Start ut til folket. Det er det aller viktigste. Åpne opp klubben. Det skal ikke være noen hemmeligheter. Man skal ikke baksnakke hverandre i gangene. Det var vi ferdig med på barneskolen. Vi skal være åpne, si fra og være ærlige med hverandre, sier Nielsen.

Fædrelandsvennen har vært i kontakt med styreleder Robin Reed i Start En Drøm. Han ønsker ikke å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

Tre punkter

Nielsen lister opp tre punkter som blir viktige for ham om han blir styreleder:

Få en oversikt over den økonomiske situasjonen og begynne arbeidet med å skape en bærekraftig økonomi.

Finne en enighet om klubbstruktur og ansettelsen av daglig leder.

At Start skal ta en større del av samfunnsansvaret og «få tilbake identiteten».

– Det er et uttalt mål fra Start En Drøm at klubben skal driftes på en måte som ikke gir behov for at de skal gå inn med penger. Det er en veldig fin tanke, selv om det per nå kan virke vanskelig. Hvis begge parter har dette som mål, så kan jeg ikke se noen grunn til at det ikke skal gå, sier Nielsen.

– Du er jo et noe utradisjonelt valg som styreleder. Hva sier du til dem som er usikker på deg i en sånn rolle?

– Jeg er trygg på at de andre som er med i styret har så mye erfaring at det skal gå fint. Jeg skjønner at folk kan være usikre, men det jeg kan tilby er å prate med folk og jobbe med å bygge en lokal profil. Alt det formelle rundt styredrift skal vi klare sammen, sier Nielsen.

– Forventer du motstand på årsmøtet?

– Det har jeg ingen formening om. Jeg har sagt at hvis noen har et annet, godt alternativ så er det helt greit. Jeg har ingen personlig ambisjon om å gjøre dette for enhver pris. Det er et engasjement som jeg har blitt spurt om og som jeg synes er veldig spennende, sier Nielsen.

– Hva trigger deg med rollen?

– Muligheten til å være med å påvirke Kristiansand i en positiv retning. Det å bygge organisasjon og lage gode planer. Det ville vært personlig givende, sier Andreas Nielsen.