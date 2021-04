Manchester United-eier legger seg flat: – Vi gjorde det feil

I et åpent brev til Manchester United-fansen skriver medstyreleder Joel Glazer at storklubben ønsker å vise at de kan rette opp Super League-feilen.

LEGGER SEG FLAT: Joel Glazer (venstre) beklager til Manchester United-fansen. Her sammen med Ole Gunnar Solskjær (midten) og Avram Glazer (høyre). Foto: Carl Recine / X03807

Det har stormet rundt de tolv klubbene som ønsket å etablere Super League de siste dagene – et prosjekt som nå har strandet.

Manchester United var blant de tolv klubbene og i et åpent brev til fansen onsdag ettermiddag, er medeier i klubben, Joel Glazer, klar på at de vil høre på fansen.

– Dette er verdens største fotballklubb og vi beklager uforbeholdent uroen som har blitt skapt de siste dagene, skriver Glazer i brevet, hvor han også gjør det klart at som klubb har innsett at de må kommunisere bedre med fansen.

– Dere har gjort motstanden deres mot European Super League veldig klar og vi har lyttet. Vi gjorde det feil, og vi ønsker å vise at vi kan gjøre det rett igjen.

– Selv om det er åpne sår og jeg forstår at det vil ta tid for å få sårene til å gro, så jeg er personlig knyttet til å bygge opp tilliten til fansen vår og lære fra beskjeden dere så overbevisende har gitt, skriver Glazer.

Glazer-familien er hovedeier i Manchester United og Joel Glazer er medstyreleder sammen med broren Avram Glazer.

Videre i brevet skriver Glazer at de fortsatt mener europeisk fotball trenger å bli mer bærekraftig nedover i pyramiden på lang sikt.

– Men vi aksepterer fullt ut at Super League ikke var måten å gjøre det på, skriver Glazer.

– I et forsøk på å skape et mer stabilt fundament for fotballen, hadde vi ikke nok respekt for spillets tradisjoner – opprykk, nedrykk og konkurransepyramiden – og for det beklager vi, skriver han.

Super League-prosjektet ble presentert søndag kveld, men tirsdag kveld ble det klart at de engelske klubbene var i ferd med å trekke seg ut. Arsenal beklaget til fansen i en pressemelding tirsdag kveld, mens Liverpool-eier John Henry også kom med en beklagelse onsdag morgen.