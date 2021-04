UEFA-president truer gigantene - refser fotballtopper

Slik skal den nyetablert europeiske Super League i fotball avvikles:

* Ligaen er kontrollert av grunnleggerklubbene, ikke av nasjonale eller internasjonale fotballforbund.

* Den skal ha 15 faste medlemmer, mens 5 plasser per sesong skal tildeles på grunnlag av oppnådde resultater foregående sesong.

* Kampene skal spilles i midtuka. Sesongen starter i august, og det skal spilles i to grupper med 10 lag i hver. Det spilles hjemme og borte, og de tre beste i hver gruppe går til kvartfinale.

* Lagene som blir nummer fire og fem går til utslagskamper med hjemme- og bortekamp fra lag mot den andre gruppa om de to siste kvartfinaleplassene.

* Det blir hjemme- og bortekamper i kvartfinaler og semifinaler, fulgt av en finale i mai. Den skal spilles på nøytral bane, som dagens mesterliga- og europaligafinaler.

* 12 klubber har bundet seg til deltakelse: Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United og Tottenham fra England, Atlético Madrid, Barcelona og Real Madrid fra Spania, Inter, Juventus og Milan fra Italia.

* Klubbene hevder at kampene legges til midtuka for ikke å komme i konflikt med nasjonalt seriespill, men både nasjonale og internasjonale fotballforbund har gjort det klart at deltakere i den nye superligaen risikerer å bli ekskludert fra både nasjonale og internasjonale turneringer.

(NTB)