Følg Everton-Manchester United

United har snudd kampen! Rashford avanserer med ballen sentralt i banen, spiller til Fernandes og går på løp selv inn i boksen. Fernandes løfter mot engelskmannen som prøver å heade ballen, men det ser ut til at den går rett i mål fra førstnevnte.

Bruno Fernandes header inn det som kan være en svært viktig scoring for United og Solskjær. Målet kommer etter et flott innlegg av Shaw. Elendig markering av Everton-stopperne Keane og Holgate.

Rashford forsøker seg med et skudd fra hjørnet av 16-meteren, men bommer på det lengste hjørnet.

Scoringen kommer i en situasjon hvor United skal ha full kontroll. Det er en ny utligivelig baklengs for Solskjærs menn.

Pickford slår langt ut fra egen 16-meter. Ballen går over nesten hele banen, før Calvert-Lewin knuser Lindelöf i en hodeduell og sistnevnte (!) stusser ballen ned til Bernard. Brasilianeren lurer Wan-Bissaka enkelt og skyter ballen mellom United-backens ben og i korthjørnet for De Gea.

Mål for Everton!

