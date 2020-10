Haaland fortsetter å bøtte inn mål: – Tall for historiebøkene

Dortmund imponerte ingen, men gjorde jobben hjemme mot Zenit.

Erling Braut Haaland scoret igjen. Foto: Martin Meissner / POOL AP

28. okt. 2020 22:54 Sist oppdatert nå nettopp

Borussia Dortmund - Zenit 2–0

Erling Braut Haaland startet som vanlig for Dortmund da de tok imot Zenit i Champions League onsdag kveld.

For Dortmund, som tapte det første oppgjøret mot Lazio, var det viktig å slå tilbake med en seier. Det gjorde de også - til slutt.

Seieren satt langt inne, for det gikk nærmere 80 minutter før Dortmund fikk sitt første mål da Jadon Sancho var sikker fra straffemarket.

Det så ut som om Haaland skulle gå målløs av banen, men på overtid la han på til 2–0 da han var sikker som banken alene med keeper. Det var nordmannens mål nummer 12 på ti kamper i Chamions League. Det har ingen spillere klart før. Simone Inzaghi, Sadio Mane og Harry Kane hadde den forrige rekorden med ni mål på sine ti første Champions League-kamper, ifølge BBC.

– Det er tall for historiebøkene, sa TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

– Han er fenomenal, han er utypisk norsk. Han er en av verdens beste fotballspillere, supplerte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen.

Etter triumfen jublet Haaland vilt.

– Dette føles veldig bra, det er ikke så mye mer å si om saken. Det var et viktig mål for meg, og en viktig seier for laget. Tre poeng var alt som betydde noe i dag, sa Haaland i et intervju sendt på TV 2 etter kampen.

Haaland scoret sitt andre mål i Bundesliga denne sesongen. Foto: Martin Meissner / POOL AP

– Spiller som tvillinger

Dortmund var store favoritter hjemme mot Zenit, men kampen åpnet svært tamt og bedagelig. Det russiske storlaget lå lavt, kompakt og forsvarte seg godt, og det gikk nærmere et kvarter før oppgjørets første sjanse kom.

Et innlegg fra venstre landet hos Haaland, og nordmannen fikk på uortodokst vis lagt igjen til lagkamerat Giovanni Reyna. Den 17 år gamle amerikaneren, som startet sin første Champions League-kamp for Dortmund onsdag kveld, fikk gå på skudd fra 16 meters hold. Dessverre for hjemmelaget strøk avslutningen utsiden av stolpen.

Stortalentet Reyna var nære på å sende Dortmund i føringen, men avslutningen gikk like utenfor. Foto: Martin Meissner / POOL AP

Nevnte Reyna og Haaland kombinerte fint flere ganger i starten av første omgang, men de riktig store Dortmund-mulighetene uteble.

– De spiller som tvillinger utpå her, sa Alsaker om samspillet mellom Haaland og Reyna.

Stor Haaland-sjanse

Ti minutter før pause var det gjestenes tur til å yppe seg. Dortmund-keeper Roman Bürki feilberegnet totalt på et innlegg, men vertene slapp med skrekken. Zenit-angriper Sebastian Driussu nådde ballen først, men satte den utenfor.

Så var det Dortmund som produserte enorme sjanser. Først ble Marco Reus lekkert tredt gjennom av Jadon Sancho, men avslutningen fra skrått hold ble avverget av Zenits keeper.

Her prøver Reus seg fra skrått hold, men Zenit-keeper Mikhail Kerzhakov fikk reddet til hjørnespark. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Bare to minutter senere inntok Sancho nok en gang servitørrollen. Engelskmannen fant Haaland på vei alene med keeper, men oksen fra Jæren gjorde en sjelden miss. Nordmannen prøvde å legge ballen hardt mot lengste hjørne, men avslutningen gikk like til side for mål.

Dortmund dominerte banespillet i første omgang, men maktet ikke å få ballen i mål. Dermed gikk lagene til pause på stillingen 0–0.

Haaland fortvilte etter å ha forspilt en stor mulighet like før pause. Foto: LEON KUEGELER / Reuters

Så satt den for Haaland

Etter hvilen fortsatte Dortmund å presse, men de tyske gigantene slet stort med å skape sjanser mot et Zenit-lag som forsvarte seg heroisk.

Et snaut kvarter før slutt kom situasjonen som skulle bli avgjørende. Dortmund-innbytter Thorgan Hazard ble på klønete og unødvendig vis lagt i bakken av en Zenit-forsvarer inne i gjestenes sekstenmeter. Dommeren pekte helt korrekt på straffemerket.

Her blir Hazard lagt i bakken av Zenits Vyacheslav Karavayev. Foto: Martin Meissner / POOL AP

Sancho sendte keeper feil på straffesparket. Foto: Martin Meissner / POOL AP

Haaland, som har scoret på straffespark for Dortmund tidligere, fikk ikke lov til å prøve seg fra elleve meter denne gangen. I stedet steg lagkamerat Sancho fram, og ekspederte straffesparket sikkert i mål.

Målet så lenge ut til å bli kampens eneste, men på overtid fikk Haaland sjansen han hadde ventet på. Nordmannen ble sendt alene med keeper av Jude Bellingham, og denne gangen gjorde 20-åringen ingen feil.

Dermed vant Dortmund 2–0. Seieren var av det viktige slaget, for Lazio og Club Brugge spilte uavgjort onsdag kveld. De står begge med fire poeng, mens Haalands lag ligger like bak med tre.

Neste kamp for Dortmund er førstkommende lørdag borte mot bunnlaget Bielefeld.