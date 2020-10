Irriterer seg fortsatt over det som skjedde sist. Dette mener Gauseth må til for å ta poeng mot Molde.

Mjøndalen-kapteinen er imponert over MFK for tida. Derfor er han heller ikke veldig optimistisk med tanke på sjanser for poeng søndag.

Nå nettopp

Christian Gauseth er mannen som aldri slutter å engasjere. Selv i en sesong hvor han har tilbrakt mer tid på sidelinja enn på banen, har overskriftene vært mange. Da hans Mjøndalen tapte på Aker stadion i sommer, var det kapteinen som kom inn fra benken og misset straffesparket som kunne sikret laget hans det ene poenget.

I dagene etter kampen var det bråket med Moldes Etzaz Hussain som ble det store samtaleemnet.