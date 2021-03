Disse lagene har ikke spilt kamper på halvannet år: – 20 spillere sluttet, da måtte vi legge ned

Noen lag er borte, flere vet ikke om de har nok spillere og andre er optimister. Her er status for breddefotballen i nord – ett år etter at koronakrisen inntraff landet.

HAR VENTET LENGE: Her er øverst til venstre Emilia Berglund fra Blåmann/KSK, Kvæsma som er ferdig i seriespill, Stakkevollan-kaptein Solrund Liljedal, Krokelvdalen-trener Viggo Hansen, Senja/Finnsnes, TUILs David Lundblad, Skarps Vidar Haldorsen, Ulfstind og TUIL 2. Foto: iTromsø og privat

Nå nettopp

Fredag er det 365 dager siden Erna Solberg presenterte de sterkeste og mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Etter den 12. mars ble det meste stengt, bortsett fra dagligvarebutikkene. Folk ble permittert eller sagt opp. De heldige fikk jobbe på hjemmekontor. Og all idrett ble satt på vent.