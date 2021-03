DIREKTE: Tar Liverpools grusomme hjemmeform slutt mot Fulham?

Pause. Fulham tar med seg en 1-0-ledelse til pause. Salah har vært livlig for Liverpool, men må også ta sin del av skylden for Fulhams scoring. Fulham har faktisk vært det førende laget på Anfield!

Cavaleiro med et skummelt innlegg. Ender hos Tete på bakerste stolpe. Han prøver på et nytt innlegg, som ender i corner for gjestene.

39′ DEL