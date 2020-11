A-landslaget hyller nødlandslaget: – Norge er stolte av dere

WIEN/OSLO (VG) Den opprinnelige landslagstroppen måtte følge Østerrike-kampen fra sofaen. I sosiale medier deler de sin hyllest av innsatsen i Wien.

HEROISK: Ghayas Zahid sendte Norge til himmels i Wien, men Østerrike slo tilbake. Foto: EXPA/ Florian Schrötter

19. nov. 2020 01:21 Sist oppdatert 8 minutter siden

– Helt fantastisk gjennomført av gutta! Samtlige leverer en helt enorm kamp, skriver Kristoffer Ajer i en SMS til VG.

Han er en flere spillere som har tatt i bruk sosiale medier for å dele sin anerkjennelse etter den hederlige innsatsen.

Norge sjokkerte med å ta ledelsen 1–0, men klarte ikke å få det nødvendige andremålet som vil gitt seier i Nations Leagues gruppe B1 og en bonusmulighet til å kvalifisere seg til VM. Isteden utlignet Østerrike på overtid.

Les også Mats Møller Dæhli åpner om tv-tårene: – Jeg mistet mormoren min

– For et lag, skriver Sander Berge på Instagram, med et norsk flagg og en hjerteemoji.

– Norge er stolte av dere, skriver Martin Ødegaard i samme kanal.

Duoen er bare to av flere som har delt innlegg. Landslagsangriperne Mohamed Elyounoussi og Joshua King lot seg imponere av Ghayas Zahid, som iskaldt satte 1–0 til Norge etter pasning av Veton Berisha:

Og de var ikke de eneste som lot seg rive med av Norges mål:

«Dette er helt konge! Jeg er blåst vekk. Vi er grepet av spenning her hjemme. Ett mål til så sier jeg ja takk til nødlandslag for ever», skrev idrettsminister Abid Raja til VG underveis i kampen.

På overtid satte Adrian Grbic inn utligningen for Østerrike. «Det gjøkke no», konkluderte Raja overfor VG og takket nødlandslaget for innsatsen:

«Tusen takk til det norske landslaget for underholdning av høy kvalitet og verdi. Gåkke an å legge seg ikveld vet, blir umulig å få ut alt adrenalinet».

Tidligere onsdag ble det kjent at Norge idømmes et 0–3-tap for Romania etter at de ble nektet utreise til Bucuresti av norske helsemyndigheter. Utgangspunktet var dermed at det norske landslaget måtte score to mål og vinne mot Østerrike for å ta gruppeseieren.

Med 1–1 ble det klart at Østerrike vinner gruppen med 13 poeng og rykker opp til Nations Leagues A-nivå. Norge endte på 2. plass med 10 poeng, foran Romania (8) og Nord-Irland (2).