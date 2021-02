På fem år er 10 000 barn blitt borte. - Fotballen har blitt mer elitepreget.

De siste årene viser en utvikling som gjør fotballtopper bekymret for rekrutteringen.

Nasjonale tall viser at færre jenter og gutter i alderen 6–12 år begynner å spille fotball, men i Malvik IL er trivsel og trygghet det viktigste. Malvik-spillerne Jenny Kolnes og Elisabeth Bøkestad Nilsen syns fotball er kjempegøy og har full innsats på treninga i Abrahallen. Foto: Håvard Haugseth Jensen

I Abrahallen i Malvik er det tirsdag kveld, og de yngste spillerne i Malvik IL gleder seg over å få trene innendørs når 17 minusgrader river i nesa utendørs. De elsker å spille fotball, men nasjonale tall fra fotballforbundet viser at stadig færre barn i alderen 6–12 år begynner å spille fotball.

– Vi skal ikke gå rundt å tro at fotball er så kult at ungene kommer av seg selv. Fotball har ikke lenger en så sterk posisjon at barna kommer av seg selv. De lokale klubbene må møte barna med kule konsepter, sier Henrik Lunde som er seksjonsleder for klubb og aktivitet i NFF til Adresseavisen.