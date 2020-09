Blink rotet vekk seieren på syv grusomme minutter.

Stjørdals-Blink ledet 2-0 og hadde kurs for en kruttsterk borteseier i 1. divisjon mandag, men Sogndal kom tilbake og snudde kampen til 3-2-seier.

7 minutter siden

De tre poengene sendte Sogndal til topps på tabellen før Tromsøs kveldskamp mot Sandnes Ulf, mens Blink ligger på plass nummer sju.

Lenge så imidlertid gjestene ut til å levere en solid overraskelse i surt høstvær på Fosshaugane. Til tross for at hjemmelaget skapte de fleste sjansene før pause, var det Stjørdals-Blink som sto for effektiviteten.