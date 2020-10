Fridjonsson kan bli solgt om kort tid. Skade gjør at AaFK kan tape millionbeløp.

Holmbert Fridjonsson kan ende opp i Brescia i løpet av de neste dagene.

I forrige uke skrev Sunnmørsposten at Holmbert Fridjonsson skal spille for Serie B-klubben Brescia når kontrakten hans i AaFK går ut. Verken spissen eller klubben har bekreftet opplysningene, men Fridjonsson er definitivt ferdig i AaFK etter denne sesongen.

Men Brescia jobber hardt for å få til en overgang allerede nå for spissen. Slik Sunnmørsposten forstår det, skal AaFK ha avvist et bud på 250.000 euro på Fridjonsson i forrige måned. Men det var før partene var klar over hvor alvorlig skaden AaFK-spissen pådro seg mot Sarpsborg 08 var.