Bekreftet: Hauge klar for Milan

Jens Petter Hauge (20) forlater Bodø/Glimt til fordel for AC Milan.

Jens Petter Hauge fortsetter fotballkarrieren i italienske AC Milan. Mats Torbergsen

1. okt. 2020 11:10 Sist oppdatert nå nettopp

Overgangen blir bekreftet av både AC Milan og Bodø/Glimt torsdag formiddag.

20-åringen har skrevet en kontrakt frem til sommeren 2025 med den italienske storklubben. Han får draktnummer 15 i sin nye klubb.

– Vi er svært glade for å presentere Jens Petter Hauge, skriver AC Milan på sitt nettsted.

– Det føles veldig bra, og ikke minst veldig riktig. Milan er en av de største klubbene i verden, med syv Champions League-titler. Det er en klubb som er bygget for å vinne, sier Hauge til Glimts nettsted.

Milan spiller playoff til Europa League mot Rio Ave i Portugal torsdag kveld, men Hauge er uaktuell til den kampen fordi han allerede har spilt for Glimt i kvalifiseringen.

Hauge ble presentert sammen med blant andre klubblegenden og fotballikonet Paolo Maldini, som er direktør i klubben.

– For et eventyr, skriver tidligere Glimt-trener og nå sportslig leder i klubben, Aasmund Bjørkan på Twitter.

Over 50 millioner?

Hauge markerte seg med scoring og målgivende pasning da Bodø/Glimt møtte Milan i europaligakvalifiseringen i forrige uke.

Få dager etter oppgjøret det ble spekulert i at en overgang var nært forstående. Italienerne skal ha fulgt Hauge over flere måneder.

Tirsdag morgen ble 20-åringen avbildet på flyplassen i Bodø. Han bekreftet da at han var på vei til Milano. Tidligere i år sa Hauge nei til belgiske Cercle Brugge fordi han ville fortsette i Glimt, men mandag sa vingen at han ville bruke sin gode form til å sikre et klubbytte nå.

Ifølge nettstedet Calciomercato er overgangssummen på 56 millioner kroner.

Tredje nordmann i klubbens historie

Kun to nordmenn har tidligere ikledd seg Milans røde- og sortstripede drakt. Per Bredesen, som nå er 89 år gammel, spilte 214 kamper i italiensk toppfotball. Høydepunktet kom da han ble seriemester med Milan i 1957.

– Det glemmer ikke italienerne. Selv den dag i dag kan jeg bli gjenkjent i banken. Kommer jeg igjen dagen etter, henger det et stort bilde av meg bak kassereren, sa Bredesen, som spilte for Milan fra 1956–1958, til NTB tirsdag.

Steinar Nilsen er den andre nordmannen som har spilt for den italienske storklubben. Han spilte for Milan i 1997/98-sesongen. Det skal også nevnes at Stine Hovland har spilt for AC Milans kvinnelag.

Fakta Nordmenn i Serie A Jens Petter Hauge (20), AC Milan Kristoffer Askildsen (19), Sampdoria Morten Thorsby (24), Sampdoria Martin Njøten Palumbo (18), Udinese Alwande Benedict Roaldsøy (16), Atalanta Vis mer

Tatt ut på landslaget

Hauge har hatt en eventyrlig sesong for Bodø/Glimt og står bokført med 14 scoringer og 8 målgivende pasninger på 18 kamper i Eliteserien.

Mandag ble han tatt ut i Norges A-landslagstropp for første gang.

Bodø/Glimt ønsker Hauge lykke til videre i karrieren, og skriver at 20-åringen har vært «en flott representant for klubben, både på og utenfor banen».

– Det har vært gøy å følge med på Jens Petter, og vi som klubb er så klart stolte av han og det han har fått til. Det blir spennende å følge med på hans reise videre, sier daglig leder i klubben, Frode Thomassen.