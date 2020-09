Sandnes Ulf sløste med sjansene: Måtte ta til takke med ett poeng

Med en 18-åring i mål viste Sandnes Ulf forsvarsspill av høy klasse i 85 av 90 minutter mot Raufoss, men laget burde tatt tre poeng etter store sjanser, særlig etter pause.

25. sep. 2020 20:14 Sist oppdatert nå nettopp

Raufoss - Sandnes Ulf 0–0.

Det skal ikke stikkes under en stol at Raufoss hadde sine store sjanser de også, men de to største kom langt inn i overtiden, på et tidspunkt de lyseblå allerede skulle ha avgjort.