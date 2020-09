Dette her er altså ikke Bodø/Glimts første match på San Siro. Også for 42 år siden, 18. oktober 1978, møtte de Inter i cupvinnercupen. Alessandro Altobelli satte inn tre av Inters fem mål mot «Il Bodo». Harald "Dutte" Berg var selvsagt Glimts bestemann, ifølge rapportene fra den gangen.

