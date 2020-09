Siste innlegg

67′ DEL Lillebror Konradsen inn for Glimt nå nettopp. Storebror Anders matchvinner for Rosenborg tidligere i dag. Vi klarer kanskje et Konradsen-mål til i Europa League?

65 ′ Spillerbytte - AC Milan Rade Krunic Samu Castillejo

65 ′ Spillerbytte - Bodø/Glimt Morten Konradsen Sondre Brunstad Fet

63′ DEL Theo Hernández gjennom igjen! Haikin ute og stopper!

62′ DEL Stuss fra Gabbia, men rett på et Glimt-ben som klarerer.

62′ DEL Enda en Milan-corner. Vi har passert tosifret.

61′ DEL Skulle det bli 3-3 – eller et annet uavgjortresultat, har ikke bortemål noe å si i dette Europa-oppgjøret. Da går vi over på ekstraomganger.

59′ DEL Sjanse Glimt! Nydelig av Zinckernagel, som går av Gabbia og banker til fra litt skrått hold. Går over. Greit å skyte der! Glimt er med!

58 ′ Spillerbytte - AC Milan Daniel Maldini Lorenzo Colombo Da snakker vi tredje generasjons Maldini mot tredje generasjons Berg utpå her.

55 ′ Mål for Bodø/Glimt! AC Milan 3 - 2 Bodø/Glimt Mål: Jens Petter Hauge Målgivende: Alfons Sampsted YEAH, P! Halvzlatanistisk goal fra Bodø/Glimt-vingen. Får en fot på ballen i 50-50-duell med Bennacer og banker til fra rundt 20 meter. Suser forbi Donnarumma! Er det kamp igjen på San Siro?!

53′ DEL Corner Glimt. Ender i frispark utover til Milan.

51 ′ Mål for AC Milan! AC Milan 3 - 1 Bodø/Glimt Mål: Hakan Çalhanoğlu Målgivende: Samu Castillejo Den er praktfull fra tyrkeren! Nok en Milan-corner, den niende, utføres følsomt som en Beethoven-symfoni. Castillejo løfter hjørnesparket nonsjalant ut på 16-meterstreken, og der kommer en umarkert Calhanoglu mutters alene med bredsiden. Helvolleyen suser inn i hjørnet.

50′ DEL Milan kommer på høyre og får corner.

49′ DEL Lode mister ballen på midtbanen. Milan komer, men Brede Moe feier innlegget unna.

47′ DEL Calhanoglu begynner 2. omgang som han spilte andre halvdel av første: Ved å markere seg. Skyter frispark fra langt hold over, men godt treff på kula.

46′ DEL Ved restarten minner vi om at dette er tredje kvalikrunde av totalt fire. Kun denne ene kampen spilles, altså intet returoppgjør i Norge. Avansement avgjøres i kveld.

2. omgang

DEL Glimt-spillerne er ute på San Siro-matten.

Pause

45 + 2′ DEL Og der er det pause.

45 + 1′ DEL Ballen feies ut fra Glimt-feltet. Det blir nok av det siste som skjer.

45′ DEL Ett minutt tillegg på San Siro.

43′ DEL Haikin fint ute i feltet og snapper. Russeren god i dag!

40′ DEL Brunstad Fet nede etter en duell med Bennacer. Er etterhvert på bena igjen.

39′ DEL Milan med nytt forsøk. Ruller opp på høyre. Colombo legger ut 45 grader til Castillejo, skuddet blokkeres til nok en Milan-corner.

37′ DEL Nesten på frisparket. Ballen bankes hardt inn i Glimt-feltet og Kessie setter frem pannen. Styrer den utenfor.

37′ DEL Nytt frispark, nå til Castillejo. Bjørkan synder.

36′ DEL Glimt sliter med å få tak i kula nå. Zinckernagel lager frispark midt på banen.

33′ DEL Glimt samler laget og tar en prat etter 1-2.

32 ′ Mål for AC Milan! AC Milan 2 - 1 Bodø/Glimt Mål: Lorenzo Colombo Målgivende: Hakan Çalhanoğlu Og der kommer goalen - etter et praktfullt, kjapt Milan-angrep. Igjen kommer de på Glimts høyre. Saelemakers spiller til Theo Hernández, som stormer inn i feltet, sentrer til målscorer Calhanoglu, og han hælflikker ballen i retning bakre stolpe. Der står målsniken Colombo på Inzaghi-vis og skuffer inn Milan-ledelsen.

32′ DEL Bodø/Glimt i uvant situasjon nå – for dem å være i 2020. Spilles lavt.

31′ DEL Crosser over til Castillejo på høyresiden nå. Bjørkan på pletten, men må gi corner.

30′ DEL Milan konsentrerer offensiven på Glimts høyre. Kan bli en strevsom kveld for Alfons Sampsted. For øvrig Glimts eneste spiller som har spilt hvert eneste serieminutt så langt i 2020. Så han bør være fysisk trent for anledningen.

28′ DEL Jaja. Corner numero quattro ender med at Glimt overtar ballen. Sampsted går i bakken og får frispark.

28′ DEL Enda en corner til Milan, selv om den så ut som om burde vært Glimts ball.

27′ DEL Enda en corner, den tredje på rad for Milan. Nå fra motsatt side, Glimts venstre.

27′ DEL Og igjen! Kort corner fra Milan gir ny målsjanse. Målscorer Calhanoglu vegger med Kessie og spilles gjennom. Skyter fra skrått hold. Haikin redder. Ny corner.

26′ DEL Klart Milan-kjør nå! Haikin må til pers igjen! Colombo vender inne i 16-meteren og skyter. Russeren spretter opp og slår til corner. Ny Milan-sjanse noteres.

25′ DEL Mer Milan nå. Lang crosser over på bakre stolpe mot Theo Hernández, som slår inn igjen. Der er kun Glimt-keeper Haikin.

22′ DEL Nesten for Milan! Grov feilpasning av Patrick Berg gir Milan en gratissjanse. Haikin redder sin kaptein der!

21′ DEL Milan med et par temposkifter på kort tid her, uten at de skaper en farlighet. Theo Hernandez ble akkurat lagt i bakken innenfor 16-meteren, men aldri straffe.

20′ DEL Ajaj. Vi får minne om at Rosenborg også ledet 1-0 på San Siro i 1996 (Brattbakk), før Milan kom tilbake og utlignet. Før seiersmålet til Vegard Heggem kom i 70. minutt.

16 ′ Mål for AC Milan! AC Milan 1 - 1 Bodø/Glimt Mål: Hakan Çalhanoğlu Målgivende: Ismael Bennacer Så var det Adam og Paradis... Milan slår umiddelbart tilbake! Nydelig goal av Calhanoglu. Får ballen i det trangeste mellomrommet sør for polarsirkelen, men vender bort to Glimt-spillere og banker ballen høyt i kassa bak en sjanseløs Haikin. Skyhøy klasse fra Milans nummer 10.

14 ′ Mål for Bodø/Glimt! AC Milan 0 - 1 Bodø/Glimt Mål: Kasper Junker Målgivende: Jens Petter Hauge GLIMT SJOKKERER SAN SIRO! Nydelig Glimt-agrep. se å dette da. Jens Petter Hauge med overstegsfinte på Kessie, nydelig innlegg til Junker, som bredsider LEDELSE Bodø/Glimt mot Milan! Dette!

14′ DEL Aj, halvbra Glimt-forsøk. Fremspill mot Zinkernagel, men Donnarumma er våken og ute og plukker.

14′ DEL Marius Lode går av Milan-press midt på San Siro. Ellers er det rolig tempo.

12′ DEL Milan kommer på høyre. Ingen farligheter.

10′ DEL Dansken er oppe igjen.

9′ DEL Zinkernagel får en på trynet, kan se ut som et kne! En Milan-spiller faller på dansken. Smerteskriket høres opp på pressetribunen.

7′ DEL Zinckernagel skyter! Ålreit forsøk fra vingen som trekker inn fra venstre og skyter mot korthjørnet. Rett på Donnarumma og ytterligere to Milan-spillere mellom ham og målet gjør det vanskelig.

7′ DEL Basert på selvtilliten i spillet til Fredrik Bjørkan innledningsvis virker det som om han spiller på San Siro for 100. gang.

6′ DEL Haikin ute for å ta en dristig klarering med hodet. Spurter tilbake, og Colombo skyter faktisk. Ufarlig.

4′ DEL Der kommer de inn i Glimts 16-meter. Lorenzo vender, men Brede Moe er på pletten. Ufarlig.

4′ DEL Nå får Milan låne ballen litt...

3′ DEL Glimt fortsetter å ha ballen på San Siro! Hauge prøver en stikker mot Junker som flikker videre, men ingen medløp i boksen. Men nordlendingene preger kampen de første minuttene her!!

2′ DEL Fredrik Bjørkan drar av press og stormer oppover venstresiden. Spiller Saltnes som prøver å vippe videre til Hauge. Milan får klarert! Glimt ser ut som seg selv umiddelbart!

1′ DEL Milan presser høyt, Glimt spiller som normalt bakfra.

1′ DEL Vi er i gang med Bodø/Glimt-historiens ALLER største kamp.

1. omgang

Kampen har startet

DEL Musikken stopper og stillheten skaper en merkelig atmosfære på mektige San Siro. Kapasiteten er på en normal dag på 80.018 tilskuere. Bodø/Glimt samler seg som vanlig i en ring ute ved sidelinjen og kjører en "GLIMT!" før Kasper Junker skal ta avspark.

DEL Nå kommer Glimt-spillerne tuslende ut på banen. Patrick Berg er kaptein i dag og har med seg en Bodø/Glimt-vimpel.

DEL Regnet har roet seg litt idet speaker leser opp navnene til Bodø/Glimt-spillerne. Mange fine italienske uttaler på gjestenes navn.

DEL Vi husker selvsagt først og fremst Sandro Altobelli for å være mannen som scoret det siste målet i VM 1982 og det første målet i det påfølgende sluttspillet i Mexico fire år senere. Den bedriften kan han MULIGENS være den eneste i VM-historien med.

DEL Dette her er altså ikke Bodø/Glimts første match på San Siro. Også for 42 år siden, 18. oktober 1978, møtte de Inter i cupvinnercupen. Alessandro Altobelli satte inn tre av Inters fem mål mot «Il Bodo». Harald "Dutte" Berg var selvsagt Glimts bestemann, ifølge rapportene fra den gangen.

DEL Det regner ganske heftig i Milano med 30 minutter til kampstart!

DEL Rosenborgs bragd på San Siro fra 1996 hyppig nevnt de siste dagene inn mot denne kampen. Da hadde Nils Arne Eggen ni trøndere fra start. Glimt har fem nordlendinger fra start i dag. Og forsåvidt tre trøndere i troppen: Brede Moe i midtforsvaret, og den gamle Ranheim-duoen Foosnæs og Solbakken på benk.

DEL Milans benk: Ciprian Tătăruşanu, Sandro Tonali, Pierre Kalulu, Brahim Díaz, Daniel Maldini, Rade Krunić, Diego Laxalt.

DEL Bodø/Glimts benk: Joshua Smits, Marius Høibråten, Victor Boniface, Morten Konradsen, Elias Hagen, Alexander Foosnæs og Ola Solbakken.

DEL Av øvrige tunge Milan-forfall nevner vi midtstopper og klubbkaptein Alessio Romagnoli, som er skadet. Keeper Donnarumma overtar bindet. Mens Simon Kjær, Danmarks landslagskaptein, får Matteo Gabbia med seg i midtforsvaret.

DEL 18 år gamle Lorenzo Colombo blir Zlatan Ibrahimovic' erstatter i Milan-angrepet. Tenåringens første kamp fra start! Har vist målteft på klubbens yngre lag. Blir et spennende bekjentskap. Som de fleste bør ha fått med seg, har Ibrahimovic altså testet positivt på corona i dag. Det behøver ikke bety at svensken er smittet, siden prøvene kan gi feil svar, men under UEFAs strenge regime får han ikke lov å spille kamp.

DEL Kroaten Fran Jovic er dagens dommer. Som vi alle husker, var han også kampleder da Norge slo Færøyene 4-0 i EM-kvalifiseringen på Ullevaal i november i fjor. Sett med Glimt-øyne får vi ta det som et godt tegn.

DEL Milan-trener Stefano Pioli prøver seg med følgende 11: Gianluigi Donnarumma - Davide Calabria, Simon Kjær, Matteo Gabbia, Theo Hernández - Ismaël Bennacer, Hakan Calhanoğlu, Franck Kessié - Sámu Castillejo, Lorenzo Colombo, Alexis Saelemakers.

DEL Dermed gjør danske Kasper Junker comeback etter skade! 19-åringen Victor Boniface har levert glimrende som vikar, men får jokerrolle på benken i kveld.