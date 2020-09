Cupen for menn er avlyst. Neste år kan det bli finale i mai.

For første gang i fredstid avlyses norgesmesterskapet for herrer. Cupen for kvinner skal gjennomføres.

Viking er regjerende cupmester etter seier mot Haugesund på Ullevaal i desember 2019. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

10. sep. 2020 12:02 Sist oppdatert nå nettopp

En avgjørelse om norgesmesterskapet i fotball for menn har blitt utsatt flere ganger. To alternativer har pekt seg ut: Enten å avlyse cupen for 2020 eller å spille en redusert utgave med kun lagene i Eliteserien og 1. divisjon.

Torsdag kom meldingen om at cupen for menn 2020 er avlyst, mens NM for kvinner gjennomføres.

– 2020 er et unntaksår for samfunnet og for norsk fotball. For første gang i historien, med unntak av krigsårene, er det ikke mulig å gjennomføre et normalt norgesmesterskap for herrer. NFF har hele tiden hatt som mål å få i gang hele fotballen. Når myndighetene ikke har gitt grønt lys for trening og kamp for alle, kan NM i 2020 uansett ikke gjennomføres med at breddeklubbene får delta. Etter en helhetsvurdering er dessverre konklusjonen at årets norgesmesterskap for herrer avlyses, sier NFF-president Terje Svendsen i en pressemelding.

Iven Austbø og Zlatko Tripic feirer Vikings cupgull i 2019. JON OLAV NESVOLD / BILDBYRÅN NORWAY

Cupen for kvinnene gjennomføres

På kvinnesiden er situasjonen en annen. Kampprogrammet er redusert fordi sluttspillet er kuttet. Dette gir rom i terminlisten til å gjennomføre NM. I tillegg er det færre klubber med i norgesmesterskapet på kvinnesiden.

– På kvinnesiden har vi en annen situasjon. Vi vet at cupen er viktig for engasjementet og oppmerksomheten som fotball for kvinner fortjener. Derfor er jeg svært glad for at vi kan gjennomføre NM for kvinner. I tillegg flytter vi årets finale hjem til Ullevaal. Slik situasjonen er nå kan vi ikke ha mer enn 200 tilskuere, men vi kommer til å gjøre vårt for å skape en flott ramme rundt finalen innenfor smittevernfaglige rammer sammen med våre samarbeidspartnere. Med dette sender vi et signal om viktigheten av å satse på fotball for kvinner, forteller Svendsen.

Toppfotballen enig i avgjørelsen

Flere i norsk fotball har tatt til orde for å skrote cupen for menn i 2020. Norsk Toppfotball representerer klubbene i Eliteserien og 1. divisjon. Direktør Leif Øverland har lenge vært klare på at det beste er å avlyse årets norgesmesterskap.

– Vi ser ikke at det er plass til cupen i 2020. Vi håper å få lag med i gruppespill i Europa, og det er ikke mange datoer igjen å spille kamper på.

Les også Eliteserie-spiss solgt – blir lagkamerat med Arjen Robben

NFFs kriseplan med å kun la klubbene i de to øverste divisjonene spille, falt heller ikke i god jord.

– Når jeg snakker med fotballedere i andre europeiske land, sier de at de misunner den norske cupen. Drømmen om Ullevaal eksisterer for breddelagene også. Jeg kan ikke se hvordan breddefotballen skal kunne delta når de ikke er i gang med trening, sa Øverland før NFFs beslutning var kjent.

Ingen fotballklubber fra nivå fire for herrer og tre for kvinner får trene eller spille kamper.

Cupfinale i mai 2021?

I dag har Norge fire europacupplasser for menn: Seriemester, cupmester og lag nummer to og tre i Eliteserien. Konkurransedirektør Nils Fisketjønn sier til VG at det ikke er avgjort hvordan fordelingen av europacupplasser avgjøres uten NM.

– Det settes nå ned et utvalg som vil bestemme cupens format neste år, forteller konkurransedirektør Nils Fisketjønn i Norges Fotballforbunds (NFF).

Utvalget skal vurdere flere ting. Blant annet om neste års cupmesterskap skal avholdes fra mars til mai. En slik løsning vil hindre mulige problemer rundt hvem som skal få den siste plassen i europaligakvalifiseringen.

– Om neste års kongepokal utdeles allerede i mai, vil vinneren der få den siste europacupplassen, sier Fisketjønn.

I så fall vil det heller ikke bli noen cupfinale på høsten.

En avgjørelse vil kunne komme innen utgangen av oktober.