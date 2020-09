Viking-spiller endelig tilbake etter skademarerittet

Sondre Bjørshol spilte sin første tellende kamp på over ni måneder mot Aberdeen.

8 minutter siden

VIKING - ABERDEEN 0–2

SR-BANK ARENA: Det var ikke mye å juble for da Viking torsdag kveld tapte for Aberdeen. Laget gikk målløse av banen, slapp inn to «møkkamål» og måtte se at Europa-drømmen ble knust.