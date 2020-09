Frustrasjon i Molde-leiren: – Det blir for enkelt

Både Martin Bjørnbak, som gjorde comeback i midtforsvaret, og Ohi Omoijuanfo er enig i at det svikter foran begge mål i Eliteserien for tiden.

19. sep. 2020 22:42 Sist oppdatert 7 minutter siden

Vålerenga – Molde 2–1

INTILITY ARENA: Etter onsdagens kraftanstrengelse på Kypros, bar det rett til Oslo for å møte formlaget Vålerenga for Molde lørdag kveld. Hjemmelaget kom best ut fra startblokkene, før Molde hevet seg og skapte de fleste farlighetene. Både Eirik Ulland Andersen og Fredrik Aursnes var nære å sende Molde foran, men det var hjemmelaget og storscorer Vidar Örn Kjartansson som sørget for kampens første scoring.