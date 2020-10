Joshua King om klubbfremtiden: – De verste to månedene i livet mitt

Joshua King (28) fortalte etter landskampen om en tøff tid denne høsten. Bournemouth-spissen ønsker seg sterkt til en ny klubb.

King spilte en time mot Nord-Irland onsdag kveld. Nå haster det om han skal signere for en ny klubb. Foto: Håkon Mosvold Larsen, NTB

15. okt. 2020 00:05 Sist oppdatert nå nettopp

I et lengre intervju på TV 2 etter Norge-seieren over Nord-Irland, fortalte Joshua King at det har skjedd ting i klubbkulissene som har vært tøffe å håndtere.

– Det har ikke vært de letteste månedene mine mentalt, skal jeg være helt ærlig, sa King.

Nordmannen har vært koblet til en rekke klubber dette overgangsvinduet.

Overgangsvinduet stenger 18.00 fredag, og fortsatt vet han ikke om han får gå til en ny klubb. Ifølge King var han lovet å kunne dra allerede da Bournemouth avslo bud fra Manchester United i januar.

– Jeg hadde vært lojal mot klubben i mange år og vi hadde en avtale oss mellom etter det som skjedde i januar. Men, ja. Jeg står her i dag, sa King.

Kunne skrevet en bok

Uten at 28-åringen ønsket å gå nøyaktig inn på hva som har skjedd, så antydet han ved flere anledninger at det har skjedd ting som i kulissene i klubben som har påvirket ham veldig.

– Det er veldig mye som har skjedd. Hvis jeg hadde skrevet en bok om hva som har skjedd de to siste månedene, så hadde det definitivt blitt en bestselger, sa han før han fortsatte:

– Jeg kan ikke si altfor mye. Jeg er i kontrakt. Men hvis jeg skal svare ærlig, så har det vært de verste to månedene i livet mitt. Men jeg kan ikke komme med en grunn.

Selv om King ikke ønsket å gå nøyaktig inn på hva som har vært så tungt, så lovet han at offentligheten en dag «kommer til å finne ut av» det som har skjedd. Han var også opptatt av at han ikke ville at noen skulle synes synd på ham.

– Det har vært tøft, men jeg vil ikke at noen skal tenke «stakkars», sa han.

Stort ønske om en ny klubb

Landslagsspissen, som fikk rundt 60 minutter mot Nord-Irland, legger heller ikke skjul på at han ønsker å spille i en annen klubb enn Bournemouth.

– Hadde det vært opp til meg, så hadde jeg allerede signert for en klubb, spilt fire kamper og vært i toppform, sa han.

King har kun ni måneder igjen av kontrakten med klubben. Til TV 2 sier han at han nå ikke vet om det blir overgang dette overgangsvinduet, i januar eller ved utgangen av kontrakten.

– Om du spurte meg om jeg trodde jeg hadde vært i Bournemouth etter det jeg var lovet, så hadde jeg svart 110 prosent nei. Men etter alt som har skjedd de siste to månedene, med ting som kommer ut etter hvert ... Men jeg kan ikke kommentere noe nå, så må jeg bare bite tennene sammen.

– Det merkes at han ikke er i toppform, sier Lagerbäck om King. Foto: Ørn E. Borgen, NTB

Landslagssjefen: – Merkes at han ikke er i toppform

På pressekonferansen etter kampen fikk landslagssjef Lars Lagerbäck spørsmål om hva han tenkte om Joshua King og hans fremtid.

– Det merkes at han ikke er i riktig toppform. Det er viktig både for han og veldig viktig for landslaget å ha våre tre spisser i gang, sa han.