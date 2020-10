EIK klarte ikke å få den forløsende scoringen

EIK jaktet en ny seier, men selv på de mest opplagte mulighetene etter pause lyktes laget ikke med å få ballen inn i nettmaskene.

Arendal – EIK 1–1:

– Personlig er jeg aldri fornøyd med å gå av banen med ett poeng, og i denne kampen skulle vi hatt alle tre, spesielt etter at vi kjørte den andre omgangen fullstendig. At vi ikke klarer å score mål på de mange opplagte sjansene vi hadde er nesten ikke til å tro, sukker EIK-trener Ojan Bijan like etter kampslutt.