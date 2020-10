Rivalene får tre ganger mer enn Molde: Derfor er klubben likevel fornøyde med tiltakspakkene

Brann får over 15 millioner, mens Molde må nøye seg med i overkant av tre. Likevel er de tilfreds på Aker stadion.

Mandag kom oversikten som viser hvor mye hver enkelt av eliteserieklubbene har fått av Regjeringens krisepakker som omfatter totalt 600 millioner kroner. Norsk idrett og kultur har vært hardt rammet av koronakrisa, og derfor er pengestøtten svært kjærkommen for veldig mange. Det var i alt 3307 aktører som søkte om støtte, og de store fotballklubbene i landet toppet listene.

Det varierer veldig hva hvilke klubber har søkt på, men oversikten viser at Brann får mest utbetalt med 15,1 millioner norske kroner, like foran Rosenborg som fikk 14,3 millioner. Vi må derimot mye lenger ned på lista for å finne Molde Fotballklubb. MFK endte med ei utbetaling på rundt 3,1 millioner, noe som altså er langt mindre enn rivalene.