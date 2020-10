Disse er best på børsen: – En konstant trussel

Spesielt to spillere utmerket seg da Molde valset over Bodø/Glimt lørdag kveld.

AKER STADION: Molde gikk ut i 100 både i den første og den andre omgangen mot serielederne. Spesielt i andreomgang fikk vi se at det var klasseforskjell på lagene på Aker stadion. Spesielt gledelig var det at det endelig satt offensivt for mange av spillerne igjen. Magnus Wolff Eikrem og Eirik Hestad tegnet seg begge på scoringslista, og utmerker seg også på børsen.

Dette er vår vurdering av Molde-spillernes innsats mot Bodø/Glimt: