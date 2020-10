Ellevilt drama: – Jeg blir rørt og må tørke en tåre

Ikke noe er avgjort før det er avgjort. Rosenborg reddet et eventyrlig statistikk. Laget har ikke tapt i Toppserien.

Det ble en dramatisk kamp mellom Vålerenga og Rosenborg. Sistnevnte jublet mest etter å ha utlignet få sekunder før slutt. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

18. okt. 2020 18:15 Sist oppdatert nå nettopp

Vålerenga-Rosenborg: 1–1

«Hvilken avslutning på denne fotballkampen.»

NRKs ekspertkommentator Olav Traaen måtte bruke de store ordene da Rosenborgs Sara Kanutte Fornes utlignet nesten tre minutter på overtid. Kampen om gullet fortsetter.

Fornes brukte venstrebeinet og avfyrte en suser som vil bli husket lenge. Ballen ble avfyrt på instinkt. Det var ingen tid å miste. Kun fem sekunder igjen.

– Det var ergerlig, sa Janni Thomsen etter kampen.

Hun sørget for at Vålerenga tok ledelsen 1–0 ti minutter ut i 2. omgang på det som så ut som et innlegg, men som dansken sa var forsøk på å score.

Frem til da hadde kampen vært kjedelig. Etter pausen ble det mer futt og fart.

Vålerenga tok ledelsen, men det holdt ikke til seier. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Har mye å spille for

Vålerenga kjemper for sitt første seriemesterskap etter sølv som best i fjor. Før kampen sa trener Jack Majgaard-Jensen:

– Vi skal vinne eller lære.

Rosenborg er blitt et spennende bekjentskap denne sesongen. Det at den tradisjonelle herreklubben åpnet opp for kvinnefotball, og at elitelaget Trondheims-Ørn gikk inn der, har ført til et stort løft.

– Med Rosenborg i Toppserien understrekes merkevaren på kvinnesiden. Jeg blir rørt og må tørke en tåre når jeg ser den økte anerkjennelse som kvinnefotball har fått, sier Hege Jørgensen.

Hun er daglig leder i Toppserien og var til stede på Intility Arena i Oslo.

Rosenborg jubler for scoring i sluttminuttene. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Noe i ferd med å skje

Denne sesongen har interessen for kvinnefotball tatt seg opp, og Rosenborg har bidratt til det:

Fotballekspert Carl-Erik Torp ser en trend:

– Vi ser at flere profiler reiser utenlands, men også at Toppserien tiltrekker seg de beste. Det er ikke lenger automatisk at LSK Kvinner, fjorårets beste lag, får tak i alt og alle. De beste spillerne er nå fordelt over fire-fem klubber. Det mener jeg er en fordel.

Torp kjenner historien og vet at enkelte lag har dominert over flere år i kvinnefotballen, som Asker, Trondheims-Ørn, Kolbotn, Røa og LSK Kvinner. Slik tror han ikke at det blir lenger. Nå er det flere lag som satser med økonomiske muskler.

– For interessen tror jeg at det er positivt.

Fakta Avslutningen i Toppserien: Tre serierunder gjenstår. Kampdatoene er 31.10/1.11- – 7.11 og 15.11 Vålerenga: LSK (B), Lyn (B), Arna-Bjørnar (H) Rosenborg: Avaldsnes (B), Sandviken (H), Klepp (B) Avaldsnes: Rosenborg (B), Klepp (H), Sandviken (B) LSK Kvinner: Vålerenga (B), Kolbotn (B), Lyn (H) Vis mer

Det ble en underholdende kamp i høstsolen i Oslo. Her er Rosenborgs Lisa-Marie Utland (T.v.) og Vålerengas Synne Jensen. Foto: Berit Roald/NTB scanpix

Flere klubber vil satse

Hege Jørgensen kan fortelle at flere klubber som Odd og Tromsø planlegger å satse på kvinnefotball.

– Vi ser i alle fall at merkevaren Rosenborg har fått et enormt løft markeds- og mediemessig.

Sportssjef Eli Landsem i Vålerenga tror det kan bidra til å åpne flere dører. For mange kjenner disse klubbene, også i utlandet.

Vålerenga valgte denne løsningen allerede i 2012, og har satset ambisiøst over flere år. Oslolaget er «internasjonalt», med mange utlendinger. I motsetning til Rosenborg, som kun har norske.

For Landsem ble thrilleravslutningen nesten uutholdelig:

– Da den siste scoringen kom, tenkte jeg f ... i helvete, innrømmer hun. Klokken viste 92 minutter og 56 sekunder av 93 totalt.

– Vi hadde en slik kamp i fjor også, da mot Avaldsnes. Den gangen hadde vi sølvet inne på banen, men måtte bære det ut igjen. Selv om det er tungt etter 1–1 nå, så kommer vi til å reise oss. Vi har fremdeles saken i våre egne hender.

Og bare for å minne om det. Avaldsnes vil også være med. Laget har 31 poeng, likt med Rosenborg. Vålerenga har ett poeng mer.