Solskjær hentet to 18-åringer for over en halv milliard: – Han spiller som Messi

Ole Gunnar Solskjær hentet profilene Edinson Cavani (33) og Alex Telles (27) på tampen av overgangsvinduet. Samtidig ble to relativt ukjente 18-åringer signert for store pengesummer. Uniteds kaotiske deadline day slaktes av ekspertene.

Ole Gunnar Solskjær og Manchester United hentet fire spillere på deadline day. To av dem var Amad Diallo Traore (18) og Facundo Pellistri (18). Her er nordmannen avbildet etter 1–6-tapet for Tottenham. OLI SCARFF / X01348

6. okt. 2020 15:46 Sist oppdatert 6 minutter siden

Etter at Manchester United-fansen hadde skreket etter nysigneringer i hele sommer, ble hele fire spillere signert på deadline day.

Den brasilianske venstrebacken Alex Telles (27) ble hentet fra Porto for om lag 185 millioner kroner, mens den klubbløse spissen Edinson Cavani (33) ble hentet «gratis». United betalte ingen overgangssum, men 33-åringen fra Uruguay vil ifølge Sky Sports tjene mellom 2,4 og 3 millioner kroner i uken, i tillegg til at spissens agent mottar en stor sum for å lande avtalen.

– Overraskende

Men de resterende to signeringene kom mer overraskende. Først ble år gamle Amad Diallo Traore signert. Engelske medier hevder at 18-åringen kan koste United ca. 445 millioner kroner inkludert tilleggsklausuler. Ivorianeren lånes direkte ut tilbake til Atalanta, før han ankommer Old Trafford i januar.

Ifølge Sky Sports flyttet ivorianske Traore til Italia som 10-åring, før han ble en del av Atalanta i 2015.

Traore fikk sin førstelagsdebut for fremadstormende Atalanta forrige sesong, i en alder av kun 17 år og 109 dager. Unggutten scoret i debuten da Atalanta vant hele 7–1 over Udinese, og han ble dermed den yngste målscoreren for klubben noensinne i Serie A.

Likevel fikk Traore kun totalt 30 minutter med spilletid forrige sesong, etter tre innhopp. Han var ubenyttet reserve i Atalantas Champions League-tropp i sluttspillet, og har vært på benken i samtlige tre seriekamper denne sesongen.

– Det var overraskende og jeg hadde ikke hørt om det. Men han er uten tvil et stort talent. United har et håp om å få frem en helt spesiell spiller. Det er en trend blant storklubber å kjøpe unge spillere som viser glimt av storhet, uten å ha bevist på toppnivå, sier fotballekspert hos TV 2, Simen Stamsø-Møller.

Les også Hektiske timer for Solskjær og United: Hentet fire spillere og solgte én

Sammenlignes med Messi

Tross lite spilletid er Atalantas klubbkaptein Papu Gomez full av lovord om det unge stortalentet. Argentineren sammenligner den venstrebeinte angrepsspilleren med landslagskompis Lionel Messi.

– Det er forsvarsspillere på førstelaget som ofte ikke klarer å stoppe ham. For å toppe han under trening, må vi sparke han ned! Han spiller som Messi, har Gomez sagt ifølge Sky Sports.

Les også Ny Liverpool-spiller virussmittet

Atalanta-kaptein Alejandro «Papu» Gomez sammenligner Amad Diallo Traore med Lionel Messi. Gomez har spilt sammen med Messi for det argentinske landslaget. ALBERTO LINGRIA / X04139

«En juvel»

Uniteds siste signering på deadline day het Facundo Pellistri, en 18 år gammel angrepsspiller fra Uruguay. Ifølge flere rapporter, deriblant overgangsjournalist Fabricio Romano, koster Pellistri United ca. 108 millioner kroner. Og i motsetning til Traore, kommer uruguayaneren inn portene på Old Trafford øyeblikkelig.

Fotballskribent hos Sky Sports, Ron Walker, beskriver Pellistri som en lynrask angrepsspiller, som har spilt på høyresiden av en angrepstrio hos klubben Penarol denne sesongen.

– Han spilte 14 ligakamper for laget som havnet på annenplass forrige sesong, før han fylte 18 år. Han ble også kalt «en juvel» av den nasjonale avisen El Pais i ukene før United-overgangen, sier Walker.

Angivelig skal United ha vunnet kampen om Pellistri over mange interesserte klubber.

– I juli uttalte visepresident Rodolfo Catino – som tidligere har sagt at Pellistri er «det viktigste talentet i uruguayansk fotball» – at han mottok telefoner hver dag fra klubber som ville signere 18-åringen. United vant kampen, sier Walker.

Les også Solskjær får det glatte lag etter braktapet: «Uniteds viktigste signering burde være en ny manager»

Facundo Pellistri (t.v.) omtales som «en juvel» av fotballskribenter i Uruguay. Nå skal 18-åringen spille for Manchester United. Matilde Campodonico / Pool AP

– Over toppen

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp holder et øye på fotball i Uruguay etter å ha bodd i landet selv som 18-åring. Selv om han ikke har sett mye til Pellistri, er han positiv til overgangen.

Bedre kjennskap har Torp til Edinson Cavani. Spissen er tidenes toppscorer i PSG med 200 mål på 301 kamper. Hans siste fotballkamp var riktignok helt tilbake i begynnelsen av mars.

– De får en spiller som åpenbart er over toppen i en alder av 33 år. Han har ikke spilt fotball på syv måneder og derfor blir jeg overrasket om han går rett inn på laget, sier Torp.

– Hvilken type spiss får United i Cavani?

– Han er en lagspiller. Han er ikke skikkelig rask, men har gode avslutningsferdigheter. For tre eller fire år siden var han verdensklasse. Hvis han viser glimt av det kan dette bli en veldig spennende signering. Det er gambling. Det kan enten bli en kjempesignering eller en flopp, det er litt vanskelig å si, svarer Torp.

Edinson Cavani (33) skal spille for Manchester United. Her avbildet under fjorårets Copa America. Edison Vara / TT NYHETSBYRÅN

– Sjokkerende

Stamsø-Møller kaller Cavani og Telles for OK signeringer, men mener United hadde et svakt overgangsvindu ettersom de ikke klarte å hente spillere i posisjoner hvor de sliter.

Han lanserer derfor United som en av de største taperne i sommerens overgangsvindu.

– De har ikke fått dekket det største behovet: midtstopper, en defensiv midtbanespiller som er bedre enn Nemanja Matic, og en høyreving. Jeg er ikke overrasket over at United brukte så lang tid på å få inn spillere, der ligger de åpenbart langt bak konkurrentene. Det er sjokkerende at en klubb er så svake på overganger. Solskjær har drømmejobben, men ikke drømmesjefen, sier eksperten, og sikter til klubbens administrerende direktør, Ed Woodward.

Les også Ødegaard testet positivt for korona. Så kom kontrabeskjeden: – Heldigvis var det falsk alarm

Fotballekspert Simen Stamsø-Møller er kritisk til Manchester Uniteds overgangsvindu. Daniel Sannum Lauten, TV 2

Telegraph-journalist James Ducker mener heller ikke at Solskjær har skylden i at klubben ikke klarer å hente inn de riktige spillerne.

«Ole Gunnar Solskjær er blitt kastet under bussen av en ledelse som ikke er gode på å kjøpe og selge, og som ikke klarer å identifisere de riktige spillerne», skriver journalisten, som også sikter til Woodward.