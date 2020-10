Eksperter reagerer: Mener landslaget har brutt et hellig prinsipp

Fotballekspert mener landslagsbråket er en sak uten vinnere.

Lars Lagerbäck og Alexander Sørloth har vært i munnhuggeri. Foto: NTB

Torsdag går Lars Lagerbäck hardt ut mot landslagsprofil Alexander Sørloth etter krangelen som oppsto etter det blytunge tapet for Serbia i Nations League.

Det var VG som først omtalte det som skal ha vært en ordveksling med høy temperatur under et spillermøte på forrige landslagssamling.

Den norske landslagssjefen forteller at Sørloth gikk langt over grensen under et spillermøte, hvor spissen skal ha anklaget både Per Joar Hansen og ham for å være inkompetente som trenere.

Da skal det ha kokt over for Lagerbäck, som svarte med å påpeke: «Du var inte så kaxig för två år sedan i Cypern» - trolig med henvisning til at Sørloth bommet på åpent mål mot Kypros i 2018.

Erik Huseklepp scoret syv mål på 36 kamper for Norge. Foto: Roald, Berit / NTB scanpix

Må sette strek

Erik Huseklepp har spilt 36 A-landskamper for Norge. Han mener at landslagsbråket nå har gått «over stokk og stein».

– Både Sørloth og Lagerbäck burde holdt seg for gode. Det er en suppe og ødeleggende for landslaget, mener BTs fotballekspert.

– Hva må gjøres nå?

– Dette må de løse. De to må snakke skikkelig ut, og sørge for at en sånn seanse aldri skjer igjen. De må snakke om hva som er greit og ikke. Begge har gjort noe de ikke burde, og de bør sette strek over dette, sier Huseklepp, som tror det er «litt murring» i spillergruppen.

Landslaget møter Romania og Østerrike på bortebane i Nations Leage senere i høst. Kampene er viktige både med tanke på rankingen inn mot neste VM-kvalik og en ekstra mulighet til å havne i VM.

– Det er et enormt økende press i de kommende kampene. Det kan komme enda mer fart i spekulasjonene om Lagerbäcks posisjon. Det hjelper ikke at Ståle Solbakken er ledig, sier Huseklepp.

Fotballens æreskodeks

Aftenpostens fotballekspert, Lars Tjærnås, understreker at hverken han eller andre utenfra har fasiten i denne saken, all den tid de ikke var til stede da hendelsen utspant seg.

Likevel er han klar på én ting.

– Jeg mener det er et hellig prinsipp, en slags fotballens æreskodeks, at det som sies og gjøres i garderober - det blir der, sier Tjærnås og utdyper:

– Årsakene er åpenbare. Alle prestasjonsgrupper har behov for takhøyde for å prestere. For å skape det er en nødt til å ha tryggheten at det som sies og gjøres innenfor fire vegger, det blir der.

Fotballekspert Lars Tjærnås. Foto: Borgen Ørn E

– Bør se seg selv godt i speilet

Tjærnås mener at den eller de som har lekket informasjonen fra spillermøtet, bør ta et oppgjør med seg selv.

– For meg er snøballen som startet det lille skredet derfor de kildene som bryter det prinsippet. De bør etter min mening se seg selv godt i speilet. Én ting er hvis de kun hadde lekket om fotballfaglige uenigheter, men her går de til det skrittet å snakke om trenerens integritet som leder, sier han og fortsetter:

– Derfor forstår jeg godt behovet Lars Lagerbäck har for å komme ut med sin versjon av saken, nettopp fordi dette til slutt ikke handlet om fag, men om person og integritet. Det kan du ikke la stå uimotsagt som trener, i så fall går du på akkord med deg selv i for stor grad, sier Tjærnås.

Fotballeksperten mener at dette er «en sak uten vinnere».

– Den burde aldri lekket ut, men jeg mener de som sitter med det største ansvaret for at det ble sånn, er de som fikk snøballen til å rulle.