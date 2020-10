Start forhørte seg om Vilhjalmsson. Slik oppsummerer sportslig leder overgangsvinduet

At Martin Ramsland ble så skadefri som han ble, var avgjørende for hvordan Start håndterte overgangsvinduet. Atle Roar Håland sier klubben er fornøyd med utfallet.

8. okt. 2020 17:27 Sist oppdatert nå nettopp

– Vi er veldig godt fornøyd. Vi har klart å forsterke laget vårt med to veldig gode spillere. To rutinerte og bra typer, som har erfaring fra et høyt nivå, men også fra Skandinavia. De visste hva de gikk til og kunne bidra med en gang.

Fædrelandsvennen sitter med sportslig leder Atle Roar Håland på tribunen på Sparebanken Sør Arena. Spillerne trener på kunstgresset foran det som blir en kampfri helg grunnet landslagspausen.