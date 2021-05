2. divisjonsklubbene og håndballen kan få avklaring onsdag

En mulig åpning av deler av idretten er et av de planlagte temaene på onsdagens regjeringspressekonferanse. Det kan bety avklaring for både 2. divisjon i fotball og topphåndballen.

ER LOVET SVAR: Nora Mørk (til venstre) og Katrine Lunde har to «gullkamper» igjen i serie og cup i Norge med Vipers. Foto: Tor Erik Schrøder

Flere sentrale kilder bekrefter overfor VG at det blir det idretten kan vente seg av nyheter på den planlagte pressekonferansen med statsminister Erna Solberg (H). Også kultur- og likestillingsminister Abid Raja (V) er meldt på podiet.

I forkant ønsker ikke kulturdepartementet å fortelle hva statsråden skal snakke om. Men Kari Lindevik i Divisjonsforeningen håper på klarsignal for treningskamper og deretter seriestart.

– Vi vet at vi har en kulturminister som vet godt om oss for tiden. Jeg håper det kommer gode nyheter for PostNord-ligaen, sier lederen for interesseorganisasjonen til klubbene i 2. divisjon og 3. divisjon for menn.

2. divisjonsklubbene på herresiden var det eneste serienivået i toppfotballprotokollen som ikke fikk klarsignal til å starte treningskamper av kulturdepartementet tidligere i vår. Mens Eliteserien og Obosligaen (menn), og Toppserien og 1. divisjon (kvinner) gikk i gang, ble 2. divisjonsklubbene satt på vent.

Planlagt seriestart for 2. divisjon – eller PostNord-ligaen – er satt til første helgen i juni. Kommende helg er datoen nøyaktig fire uker unna, og klubbene vil trolig se på det som naturlig å gå i gang med treningskamper en måneds tid før.

– I utgangspunktet har vi håpet på 5.-6. juni. Alle klubber er i trening, og vi håper på en positiv tilbakemelding nå om treningskamper. Får vi ikke det, må vi drøye litt, men vi har absolutt håp å komme i gang i juni, sier Lindevik.

Også håndballen sitter på venteværelset. Mens en rekke av landets hallidretter avsluttet sesongen som følge av coronarestriksjoner, valgte håndballen å se an i håp om å fullføre. Nå kan svaret komme.

– Vi er lovet tilbakemelding tidlig i uke 18 (inneværende uke). Vi tolker det slik at det kommer noe på pressekonferansen og er optimistiske, sier generalsekretær Erik Langerud til VG.

Topphåndballen er minimum åtte kamper unna å få en slags gjennomført sesong. De skal avgjøre opp- og nedrykk mellom eliteserien og 1. divisjon, mens Vipers og Storhamar skal ut i en seriefinale om gullet. I tillegg spiller Kristiansand-klubben om dobbelttriumf: De skal også ut i cupfinale mot Sola.

Også helse- og omsorgsminister Bent Høie (H), helsedirektør Bjørn Guldvog og avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet vil delta på onsdagens pressekonferansen.

Eliteserien i fotball skal etter planen starte til helgen, men skulle også denne uken få et endelig klarsignal – basert på erfaringer fra treningskampene og en oppdatert vurdering av smittevernsituasjonen.