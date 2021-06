Avgjort: Nei til norsk boikott av Qatar-VM

Nesten fem hundre delegater fra hele landet har talt: Norsk fotball kommer ikke til å boikotte fotball-VM i Qatar. Men fotballpresidenten tvinges til å kritisere FIFA offentlig.

MOT BOIKOTT: Landslagssjef Ståle Solbakken har tatt til orde for markeringer i kampen for å bedre forholdene i Qatar, men har vært motstander av en VM-boikott. I dag fikk Solbakken viljen sin. Foto: BJØRN S. DELEBEKK, VG

9 minutter siden

Det er klart etter et ekstraordinært, digitalt forbundsting søndag kveld.

Der skulle norske kretser og fotballklubber stemme etter flere måneder med en tidvis opphetet debatt om hvilket virkemiddel som tjener fremmedarbeiderne i Qatar best.

Norsk Supporterallianse (NSA), Raftostiftelsen og en rekke profilerte klubber er blant dem som har tatt til orde for boikott. NFF-styret og landets kretser har vært boitkottmostandere.

På forbundstinget søndag ettermiddag, var det ledelsen i fotballforbundet som fikk viljen sin: 368 delegater stemte mot boikott, mens 121 stemte for.

Men dramaet var ikke over: For det hadde også kommet inn et forslag om at Norges Fotballforbund pliktes til å komme med kraftig kritikk mot FIFA.

Kritikken skal fremføres på neste FIFA-kongress, samt offentlig. Og skjer det ingen bedring, skal NFF kritisere FIFA på hver eneste kongress i årene fremover.

Dette forslaget fikk tilslutning med 289 mot 167 stemmer.

Amnesty International reagerer slik på at det blir noen norsk VM-boikott:

– Vi frykter at dette blir en sovepute for NFF, sier generalsekretær John Peder Egenæs.

– Et nei til boikott forplikter. Det er nå arbeidet begynner. Vedtaket om å ikke boikotte kan ikke bli en sovepute for NFF, legger han til.

Krevde granskning

Før innkallingen skulle vurderes til godkjent, ba Sportsklubben Trane om en uavhengig granskning av hvordan prosessen har vært i forkant av avgjørelsen – og antydet at klubber kan ha blitt utsatt for et slags press i forbindelse med Qatar-avgjørelsen.

– Den bør se på om spillereglene er blitt fulgt, sa Martin Paulsen, Tranes delegat på tinget.

Det sa derimot fotballtinget nei til. 243 stemte for en granskning, mens 251 var imot. Dermed ble forslaget frafalt. Totalt er 551 delegater stemmeberettiget.

Utvalg foreslo 26 tiltak

I slutten av mars satt NFF ned et utvalg som skulle se på boikottspørsmålet, samt mulige konsekvenser for norsk fotball. Flertallet i utvalget, som ble ledet av Sven Mollekleiv, gikk imot en mulig norsk boikott.

Samtidig ble det rettet krass kritikk mot NFF og FIFA. Utvalget la også frem 26 forslag til fremtidige tiltak for å bedre fokuset på menneskerettigheter.

Arbeidet med disse tiltakene fortsetter nå i NFF-systemet.

Ny struktur på kvinnesiden

Ett annet punkt sto også på programmet søndag: Forslaget handlet om å å endre 2. divisjon fra åtte til to avdelinger, altså en betydelig spissing av serienivå tre.

Etter en nesten tre timer lang debatt rundt seriesystemet, foreslo Mjølner å utsette hele avgjørelsen. Det ønsket ikke tinget, og med overveldende flertall gikk delegatene inn for ny seriestruktur. Seriesystemet innføres fra 2023.