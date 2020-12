Skrekkstatistikken fortsetter: – Det svir

Nok en gang tapte MFK på Lerkendal søndag kveld. Dermed har ikke klubben vunnet i Trondheim på seks år. Det svir ordentlig for kapteinen, som er oppvokst med rivaliseringen.

Erling Moe var svært skuffet etter kampslutt. Magnus Wolff Eikrem mener det er uhørt av vi må seks år tilbake i tid for å finne sist Molde-seier på Lerkendal Ole Martin Wold

Rosenborg – Molde 3-1

LERKENDAL: Rosenborg kom best i gang i kampen som i praksis var ubetydelig for Molde. Seriesølvet og Europa-plass er uansett sikret, og etter torsdagens avansement i Europa, innrømmer Erling Moe at han var spent på hvordan laget hans ville fremstå mot rivalen. 21 minutter ut i kampen utlignet Ohi Omoijuanfo med et hodestøt, via RBK-back Pa Konate.