RBK-kapteinen letter på sløret: - Jeg er lysten på å spille mer fotball

Sesongen er over for Tore Reginiussen. Men det blir sannynligvis ikke det siste man ser av han på en fotballbane.

VIL FORTSETTE: Tore Reginiussen føler seg ikke helt ferdig med fotballen. Carina Johansen

Rosenborg – Molde 3–1 (1–1): Søndag var det en Tore Reginiussen i godt, gammelt slag. Han kjempet og løp, scoret mål og pådro seg gult kort i det som kanskje var sin egen og Rosenborgs beste kamp under Åge Hareides ledelse.

Men det kan også ha vært det siste han gjorde for Rosenborg. For det gule kortet var det fjerde for sesongen, noe som betyr at han må stå over sesongavslutningen mot Sandefjord om halvannen uke.