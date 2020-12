Eyjolfsson benket – Hareide gjør store endringer etter tre tap på rad

Fire av spillerne som startet borte mot Bodø/Glimt er benket mandag.

Rosenborg-trener Åge Hareide tar grep. Foto: Christine Schefte

OSLO: Mye av den siste treningsuken har handlet om å få på plass det defensive fundamentet igjen, etter at RBK har tapt tre seriekamper på rad.

De tre tapene har ført til elleve baklengsmål, og Rosenborg-trener Åge Hareide mente å se et RBK-lag som sliter med selvtilliten.

Flere av spillerne har gitt ham rett, og sagt til Adresseavisen at det nå handler om å begynne med det enkleste.

Det defensive.

Hareide har da også hatt fokus på det defensive presset, og på treningsøkter i forkant av mandagens viktige medaljekamp borte mot Vålerenga har han blant annet drillet Kristoffer Zachariassen på venstrekanten.

Der blir han også å finne mandag kveld, mens Emil Konradsen Ceide, som har startet fem kamper på rad, må finne seg i å starte på benken.

Det må også Edvard Tagseth. Det åpner for at både Markus Henriksen og Anders Ågnes Konradsen kan gå inn i trioen på midten sammen med Per Ciljan Skjelbred.

Også i forsvaret skjer det store forandringer. To av fire som startet i stortapet for Bodø/Glimt er ute av laget. En av dem er Holmar Eyjolfsson, som har vært bankers i midtforsvaret etter at han kom tilbake til Rosenborg.

Inn kommer Even Hovland. Han har en halv eliteserieomgang på banen siden utgangen av september, men får nå muligheten sammen med Tore Reginiussen igjen.

Også Pa Konate er ute av laget. Vegar Eggen Hedenstad starter i hans sted.

Mandagens kamp mot Vålerenga er særdeles viktig for et Rosenborg-lag på medaljejakt. Seier vil føre Hareides lag forbi hovedstadsklubben, og det med én kamp mer å spille. Det vil også gi en bra luke ned til femteplassen, og dermed være et viktig bidrag for Rosenborgs ambisjoner å kvalifisere seg til e-cupen neste sesong.

Tap vil imidlertid sørge for at luken opp til Vålerenga blir seks poeng stor.

Slik starter RBK (4–3–3): André Hansen - Erlend Dahl Reitan, Tore Reginiussen, Even Hovland, Vegar Eggen Hedenstad - Anders Ågnes Konradsen, Markus Henriksen, Per Ciljan Skjelbred - Carlo Holse, Dino Islamovic, Kristoffer Zachariassen

Benken: Julian Faye Lund, Holmar Eyjolfsson, Pa Konate, Gjermund Åsen, Edvard Tagseth, Samuel Adegbenro, Rasmus Wiedesheim-Paul og Emil Konradsen Ceide.