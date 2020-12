Grusom tapsrekke frustrerer: - Jeg har lyst til å banke hodet i veggen

Etter å ha gått på sitt fjerde strake tap er Rosenborg nå avhengig av hjelp fra andre for å sikre seg europacupkvallikk neste sesong.

Erlend Dahl Reitan var frustrert etter at RBK gikk på den verste tapsrekken på 15 år. Terje Bendiksby / NTB Scanpix

- Det er frustrerende, og jeg har lyst til å banke hodet i veggen. Men, når det er sagt, så skylder vi ikke på noen andre enn oss selv. Vi er for dårlige. Det er faktum, sier Erlend Dahl Reitan.

Han står rakrygget og svarer på spørsmål, selv om han er del av et RBK-lag som har gått på klubbens verste tapsrekke på 15 år. 1-0-nederlaget mot medaljerival Vålerenga mandag kveld var det fjerde på rad, og nå er RBK avhengig av at både VIF og Odd avgir poeng for å kunne sikre seg en av de viktige plassene som gir europacupspill neste sesong.