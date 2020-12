Adressa kan få fotballrettighetene i Norge

Sammen med landets største mediekonserner ønsker Adressa-eier Polaris Media å sikre seg de norske fotballrettighetene.

KAN BLI I ADRESSA: Landets største mediekonserner går sammen for å sikre norske fotballrettigheter. Foto: Fredrik Hagen

Even Berthelsen

Nå nettopp

Polaris Media (som eier Adresseavisen) inngår et historisk og forpliktende samarbeid med morselskapet Schibsted og konkurrenten Amedia for å sikre seg rettighetene til å vise norsk fotball i perioden 2023–2028.

Det kommer fram av en pressemelding torsdag formiddag.

Polaris, Schibsted og Amedia har i en årrekke dekket fotball på en måte som publikum, klubbene og sporten har hatt stor glede og nytte av.

Nå ønsker de tre mediekonsernene å samle hovedtyngden av alle lokale, regionale og nasjonale mediehus slik at de kan fortsette å ha en sentral rolle også i fremtiden.

– Det er vår klare mening at dette betyr mye både for publikum og klubbene, og da er det viktig også for små og store mediehus over det ganske land. Ved å stå sammen har vi større sjanser for å hindre at rettighetene går til aktører som ikke tar det samme ansvaret for å dekke både topp og bredde i norsk fotball, sier konsernsjef Per Axel Koch i Polaris.

Tidligere samarbeid

Norges Fotballforbund har lagt ut rettighetene for de fire øverste nivåene for menn, de to øverste for kvinner, norgesmesterskapet (cupen) for begge kjønn, landskamper for aldersbestemte lag og landskamper for kvinner i en samlet pakke.

Det er fortsatt uklart om rettighetene blir tildelt samlet, eller om det blir delt opp i ulike rettighetspakker.

– Polaris Media har de siste årene hatt et godt samarbeid med Amedia om disse rettighetene, der våre mediehus har fått rettigheter i områder der vi ikke er i direkte konkurranse med Amedia. I år har vi også hatt et godt samarbeid med VG for å sikre rettigheter til å vise de innledende rundene for våre lag, Molde og Rosenborg, i kvalifiseringen til Champions League og Europa League, står det videre i pressemeldingen.

Det er ventet at Norges Fotballforbund i løpet av relativt kort tid vil tildele rettighetene og inngå avtaler.