Dette kan bli legendens siste kamp - må legge opp for å fortsette i Molde

Mattias Moström (37) har muligheten til å jobbe videre i MFK. Men da må han legge fotballskoa på hylla.

Mattias Moström holder humøret oppe til tross for en tøff sesong personlig, med lite spilletid. Lørdagens kamp mot Sarpsborg 08 kan være svenskens siste for MFK. Bjørn Brunvoll

Nå nettopp

Lørdag fullfører den rutinerte svensken sin 14. sesong i Molde Fotballklubb. Kantspilleren har i løpet av en innholdsrik karriere i MFK vunnet fire seriegull og to cupgull, og var med på det som på mange måter startet klubbens opptur de siste årene med opprykket fra 1. divisjon i 2007.

Men alt godt har en ende. I februar fyller Moström 38 år. I løpet av de siste sesongene har det blitt mindre spilletid, og denne sesongen har han kun startet to kamper - til tross for at han har vært frisk og skadefri i et tett kampprogram.