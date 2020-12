Sykdomsplaget VIF-profil må «velge» mellom CL-kamp og cupfinalen: - Det får bli opp til klubben

VALLE (VG) Sigrid Heien Hansen (25) og Vålerenga må ta noen tøffe valg denne uken: Skal 25-åringen gi alt i Champions League-kampen mot Brøndby torsdag eller i cupfinalen mot LSK på søndag?

TØFT PROGRAM: Fire tøffe kamper på 10 dager blir i overkant for Vålerengas Sigrid Heien Hansen. Her er hun fotografert etter en treningsøkt tirsdag. Foto: Jostein Magnussen, VG

Nå nettopp

Aftenposten samarbeider med VG-sporten. Derfor får du som Aftenposten-leser også artikler og tjenester som er laget av VG.

Etter en tøff kampbelastning og en historie med sykdom som satte henne ut av spill i to sesonger, er Vålerenga-profilen klar på at hun «har ikke kropp og helse» til å bidra for fullt i de to høydepunktene som kommer denne uken.

– Det får bli opp til klubben. Jeg tror ikke jeg kan bidra med å gå i «kjelleren» på torsdag. Det har jeg ikke kropp og helse til. Det dreier seg om fire kamper på kort tid, det må jeg ta hensyn til.

– Hvis du fikk velge, hva prioriterer du?

– Da sier jeg cupfinalen, men den avgjørelsen overlater jeg til sjefene. Hvis de heller vil prioritere Champions League, så skal jeg løpe til jeg stuper i den kampen, sier Sigrid Heien Hansen til VG og utdyper:

– Cupfinalen henger høyere fordi Champions League er en ren bonus for oss - fortsatt. Jeg har tro på at vi kan slå fra oss mot Brøndby og ta oss videre, men den store scenen er kanskje litt tidlig for oss som lag foreløpig. Sjansen er større for å få et trofé i cupfinalen, og da er jeg så kynisk at jeg sier den henger høyere i år.

Hun ser ikke ut til å bli hørt. Trener Jack Majgaard Jensen sier til VG at Heien Hansen skal spille fra start mot danskene.

– Sigrid starter mot Brøndby, så får vi se an søndagen. Vi har ikke bestemt oss, sier VIF-treneren.

Sigrid Heien Hansen klarte ikke å stoppe tårene etter at seriegullet - Vålerengas første - var sikret på søndag. Det er til å forstå når man vet at 25-åringen for noen år siden var satt ut av spill etter å ha trent seg i senk. Hun ødela låret med rabdomyolyse, en akutt ødeleggelse av store mengder muskelceller. Akutt nyresvikt er en vanlig komplikasjon, og for noen kan sykdommen bli alvorlig.

25-åringen kom seg på beina, men hun går til kontroll en gang i måneden for å sjekke nyrene.

– Jeg har god kontroll i den forstand at jeg tar blodprøver som styrer belastningen min. Jeg er blitt veldig godt kjent med kroppen min, så jeg føler meg trygg på at jeg ikke kommer til å møte veggen på nytt. Det er ikke til å stikke under en stol at kampprogrammet i høst ikke er ideelt for meg, men det gjelder nok for mange utøvere av ulike grunner. Motivasjonen er uansett sterk når vi er privilegerte og kampene som gjenstår er cupfinale og Champions League, sier Heien Hansen.

Forrige sesong spilte hun midtstopper rett og slett fordi hun ikke tålte belastningen som midtbanespiller. På gullaget til VIF i år har 25-åringen fått løpt så det holder som offensiv midtbanespiller.

Som i serieavslutningen søndag må Vålerenga klare seg uten sine tre danske landslagsspillere mot Brøndby. Rikke Madsen, Stine Pedersen og Janni Thomsen er fortsatt i karantene etter at de spilte EM-kvalifiseringskamp for Danmark. Brøndby mangler tre av sine landslagsspillere av samme grunn i torsdagens 16-delsfinale.

Fakta 10 dager - fire kamper Dette er sesongavslutningen til Vålerenga: 6. desember: siste serierunde

10. desember: Champions League, første kamp

13. desember: cupfinale

16. desember: Champions League, returkamp Vis mer