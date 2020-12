To Molde-spillere friskmeldt – fire andre ikke med til Østerrike

Både Fredrik Aursnes og Martin Bjørnbak er med i Molde-troppen som reiste til Wien med charterfly onsdag morgen.

Kristoffer Haugen (t.h.) og Eirik Ulland Andersen (t.v.) er uaktuelle på grunn av skade. Mattias Moström, Martin Ellingsen og Mathias Eriksen Ranmark er med til Østerrike. NTB

9. des. 2020 09:50 Sist oppdatert nå nettopp

Torsdag klokka 18.55 starter kampen som avgjøre klubbens videre skjebne i Europa League. Erling Moe kan glede seg over at to sentrale brikker er tilbake etter at de har vært ute med småskader.

- Aursnes og Bjørnbak er tilbake. Begge er friske og begge er aktuelle for spill, bekrefter treneren, som fortsatt må klare seg uten flere andre spillere.