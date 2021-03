Slik er den globale Norge-feberen: – Vil skape sjokkbølger

MARBELLA (VG) Det har trolig aldri vært så stor internasjonal oppmerksomhet rundt det norske landslaget på denne siden av 2000-tallet. VG ringte rundt til journalister fra hele verden for å ta temperaturen på den norske «hypen».

SUPERSTJERNER: Erling Braut Haaland og Maritn Ødegaard er kjent langt utenfor Norges grenser. Foto: Geir Olsen / NTB

Det koker rundt den norske troppen og det skyldes spesielt én mann:

Erling Braut Haaland skrives om i spanske aviser hver dag, og snakkes om på spanske TV- og radioprogrammer hver eneste kveld.

De siste ukene har han prydet forsiden til Sør-Europas tre største sportsaviser: Marca i Spania, L’Équipe i Frankrike og Gazzetta dello Sport i Italia.

Et tosifret antall spanske journalister har nærmest bosatt seg på gaten utenfor det norske spillerhotellet i et forsøk på å få en bit av jærbuen.

Men også Martin Ødegaard får blekket til å renne. Arsenals lånesoldat utgjorde mandag forsiden til The Times’ sportsbilag. Tirsdag kveld var han blant samtaleemnene i Spanias mest populære fotballprogram «El Chiringuito».

– Jeg tror Norge har fått et kall om å bli et av landslagene som vil skape sjokkbølger og velte stormakter de neste årene. Hvis talentet til Haaland, Ødegaard og de andre fortsetter å utvikle seg slik, vil ingen land føle seg trygge mot dette norske landslaget, sier TV-journalisten Diego Plaza Casals fra nettopp sistnevnte program.

I Tyskland er Alexander Sørloth het etter at det har løsnet i RB Leizpig. I Italia har Jens Petter Hauge kjølnet, men på et tidspunkt i høst var han i ferd med å bli både fansens og pressens kjæledegge, med jevnlige oppslag i de største mediene.

Denne uken har Ståle Solbakkens uttalelser om at Kristoffer Ajer må forlate Celtic, skapt furore i skotske medier.

– Det har vært mange mediefolk utenfor hotellet vårt, men det er kun norsk presse som har tilgang på treningene våre. Mediene utenfor hotellet får kun bilder når spillerne går inn og ut av bussen, sier pressesjef Morten Morisbak Skjønsberg.

VG tok en ringerunde – fra Brasil til Nigeria, via våre naboer i Sverige og Danmark – for å finne ut hvordan det står til med norsk fotballs rykte blant det internasjonale publikum.

USA

Fotball er ikke den største idretten i USA, men Haaland har blitt et kjent navn også over Atlanteren.

– Jeg tror gjennombruddet til Haaland har vært veldig viktig for interessen i USA. Uavhengig av hvor mange unge, gode spillere man har, trenger man en superstjerne. Vi trodde kanskje det skulle bli Ødegaard, men Haalands statistikk er så enorm at det er umulig ikke å bite seg merke i den, sier Rory Smith, fotballskribent i New York Times.

Han mener Haaland skiller seg ut fra Sander Berge, Alexander Sørloth og andre av de lovende landslagsprofilene.

– Haaland ser ut som han kan bli en av de beste de neste ti årene. Han setter alle i skyggen, sier Smith.

Nigeria

TV-profilen Colin Udoh, som er fra Nigeria og jobber for ESPN, mener det ikke er første gang en nordmann har blitt et fotballikon for fansen i landet.

– Ingen spiller gjorde meg så interessert i norsk fotball som Ole Gunnar Solskjær. Så det er ikke første gang Norge har produsert talent som begeistrer. Men jeg tror at Norge med Haaland, Ødegaard og Hauge har en ny og spennende generasjon, og at landet kan være i ferd med å utrette store ting, sier Udoh.

Sverige

Johanna Frändén er journalist i Aftonbladet og fotballekspert på TV i Sverige. Hun beskriver en «helt annen oppmerksomhet» rundt Norges landslag i nabolandet de siste årene.

– Det som skjer med den nye generasjonen, er det nesten vanskelig å finne sammenligninger med, sier Frändén og utdyper:

– Haaland er en av verdens tre heteste fotballspillere, og sånt kan skje med jevne mellomrom, men det er lett å glemme at Ødegaard allerede var på alles lepper da Haaland slo igjennom. Både Hauge og Sørloth er lagkamerater med svenske stjerner, så de finnes også på radaren her.

SVENSK: Johanna Frändén er journalist i Aftonbladet og fotballekspert på TV i Sverige. Foto: Leo Sillén / SCANPIX / SCANPIX SWEDEN

Svensken avslutter med en spådom som vil gi de fleste norske fotballfans gåsehud:

– At Norge ikke gikk til EM, var synd for alle involverte. Men jeg tror det blir det siste mesterskapet på lenge der Norge ikke er med.

Italia

Marco Conterio er sjefredaktør for Tuttomercatoweb i Italia. Han melder om stor interesse for norske talenter i landet:

– Norge er endelig tilbake på verdenskartet i fotball. Det er lenge siden vi har snakket mye om landet deres her i Italia, men nå er det stor interesse for norske talenter her. Mange klubber liker å investere i det.

Han trekker frem Haaland som den største drivkraften bak interessen.

– Nå er det viktigste å sørge for at de ikke blir en forbigående mote. Ser man på Belgias utvikling de siste årene, er det åpenbart at det er mulig for Norge å skape noe enormt.

Belgia

Kristof Terreur jobber som europeisk fotballkorrespondent for aviser og TV-kanaler i Belgia. Han trekker frem Sander Berge (tidligere i Genk) og Erling Braut Haaland som spillere som har generert interesse for norsk fotball i landet, men påpeker:

– Jeg tror ikke det generelle publikum kjenner til den nye norske generasjonen. Alle unntatt Berge og Haaland er fortsatt under radaren. Men så fort de kommer til et mesterskap eller slår en stormakt, kommer interessen til å ta av.

Argentina

TV-kjendisen og fotballjournalisten Rama Pantorotto fra Argentina forteller at det kun er én nordmann som får oppmerksomhet der:

– Haaland er sjelden vare. Han er et av fenomenene som får oss i Argentina til å ville se ham spille sammen med Lionel Messi i Barcelona. Han har en ufattelig fremtid, sier mannen som under 2018-VM i Argentina fikk sjokk da Messi viste ham noe i pressesonen.

England

Daniel Taylor, skribent i The Athletic, opplyser at den norske ligaen ses på som svak i England.

– Men Haalands gjennombrudd har gitt oss en påminnelse om at Norge alltid har fostret opp strålende individer, og det kan absolutt se ut som Haaland blir den beste av dem alle. Ødegaard har også fått mye positiv medieoppmerksomhet her, så det er klart at det er en spennende generasjon, sier Taylor.

Brasil

Fred Caldeira er fotballkorrespondent for TV-kanalen TNT Sports i Brasil.

– Jeg kan trygt si at hver eneste fotballfan i Brasil vet hvem Haaland er nå. Selv de som ikke følger så godt med på europeisk fotball. Han er allerede et fenomen, sier Caldeira.

Han beskriver Ødegaard, Sørloth og Hauge som spiller som er mest kjent blant de ivrigste fotballtilhengerne, med førstnevnte som den desidert mest profilerte.

– Det virker som Norge har en interessant tropp. Det hadde vært fint å møte dere i VM igjen – forhåpentligvis med et bedre utfall enn i 1998, ler brassen.

Frankrike

TV- og podcastprofilen Julien Laurens sier at det ikke er så mye fokus på Norge i Frankrike.

– Ennå, understreker han.

– Det var synd at de ikke kvalifiserte seg til EM. Det ville gitt mye oppmerksomhet. Men vi vet at de kommer til være til å regne med fremover, sier Laurens og utdyper:

– Norges gylne generasjon er ganske eksepsjonell, så vi kommer til å følge veksten deres. Forhåpentligvis vil de bruke 2022-VM til å lære og 2024-EM til å begynne å være konkurransedyktige. Når du ser at Haaland, Ajer, Ødegaard, Hauge, Sørloth, Sander Berge og Patrick Berg alle er mellom 20 og 25 år, sier det seg selv at fremtiden er blendende lys for Norge.

Danmark

Gisle Thorsen i Ekstra Bladet hevder man i Danmark fortsatt ser på seg som en fotball-storebror til Norge.

– Men vi anerkjenner at dere har en superstjerne i Haaland, og at dere har en interessant tid i vente. Det gjør det mer også mer interessant for oss at dere har Solbakken som trener nå, sier Thorsen.