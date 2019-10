– Det er fint. Tempoet er høyere enn jeg er vant med fra Island. Men været er mye det samme.

Det sier Helgi Gudjonsson etter å ha gjennomført en økt med Start i det sure høstværet på Sparebanken Sør Arena. Sammen med landsmann Bjarki Steinn Bjarkason skal han denne uka trene med Start, for å vise seg fram for trenerapparatet.