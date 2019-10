TUIL må vinne hvis de skal ha håp om å overleve. Følg kampen fra 15.00 her!

KFUM Oslo 1–0 TUIL (1. omgang pågår)

8. min: 1–0 til KFUM Oslo, og det er en ny keepertabbe av Theodor Nilsen denne sesongen! Verdens svakeste lompe klarer TUIL-keeperen på et eller annet vis å fomle ut av eget grep, før David Tavakoli setter inn returen i det åpne målet. Utrolig svakt av Nilsen!

6. min: Ikke akkurat vakker fotball i åpningsminuttene. Ingen av lagene har så langt klart å ta vare ballen i mer enn to trekk.

2. min: Lasse Berg Johnsen fører ballen fremover i banen. Etter hvert får leiesoldaten fyrt avgårde et skudd, men forsøket går rett i blokka.

1. min: Da er oppgjøret i gang!

Kampstart mellom KFUM Oslo og TUIL er 15.00. Følg kampen her!

TUIL ligger helt sist 1. divisjon med fattige åtte poeng etter 23 kamper. I dag møter de KFUM Oslo som ligger på en imponerende 4.-plass.

«Dalingan» vil være klar for 2. divisjon hvis de taper dagens kamp. Derfor må TUIL vinne for at det fremdeles skal være et bittelite håp om å overleve i 1. divisjon, men kommer til å få det tøft mot «Kåffa» som jager opprykk.

TUILs lag: Theodor Nilsen – Andreas Arntzen, Thomas Braaten, Henrik Åsali Hanssen, Henrik Breimyr – Håkon Kjæve, Sander Ringberg, Anders Karlsen, Lasse Berg Johnsen – Vegard Lysvoll, Andreas Løvland.