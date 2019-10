TUIL så godt som klar for 2. divisjon. Vi fulgte kampen!

KFUM Oslo 1–1 TUIL (2. omgang pågår)

SLUTT: Der er det over! TUIL gjorde en veldig god kamp og tar med seg ett poeng nordover, men det er to poeng for lite. «Dalingan» er så godt som klar for 2. divisjon.

86. min: Henrik Åsali Hanssen byttes ut, Robin Lorentzen inn.

85. min: KFUM Oslo det beste laget for øyeblikket.

80. min: Sander Ringberg spilles alene med keeper og får muligheten til å skyte fra spiss vinkel. Skuddet treffer kun KFUM Oslos-keeper. Veldig stor mulighet!

70. min: WOW! Andreas Løvland dribler KFUM Oslo-backen før han curler ballen i lengste hjørnet fra rundt 16 meter. Nydelig scoring og TUIL er tilbake! 1–1!

63. min: Mer fart og hendelser i 2. omgang enn i hele 1. omgang! KFUM Oslo kommer til en gigantisk mulighet når Larsen spilles fri på høyresiden. Fra spiss vinkel skyter han like utenfor!

60. min: Stor TUIL-sjanse! «Dalingan» spiller seg fint fri på høyresiden før innlegget kommer i boksen. Der venter Løvland som skyter på volley. Keeperen klarer akkurat å slå ballen til corner. Nesten!

58. min: Det er ingenting som tyder på at TUIL skal klare å komme tilbake i denne kampen. Sliter med å skape sjanser.

55. min: Lasse Berg Johnsen skjeller ut dommeren og får gult kort. Svært unødvendig av midtbanespilleren.

47. min: TUIL klarer nesten å spille seg fram til en stor mulighet! Anders Karlsen spiller en fin pasning bak Kåffas forsvar til Løvland, men keeperen rekker frem før Løvland får en fot på ballen.

46. min: Da er 2. omgang i gang i hovedstaden. TUIL må virkelig brette opp ermene nå!

KFUM Oslo 1–0 TUIL (PAUSE)

45. min: Der blåser dommeren av til pause! Det har skjedd særdeles lite utenom keepertabben til Thedor Nilsen som førte til kampens eneste scoring. TUIL sliter med å skape noe som helst og styrer mot nedrykk for øyeblikket.

41. min: KFUM Oslo kjører kampen og får mange cornere, uten at det blir til det noen store sjanser. «Dalingan» får knapt låne ballen for øyeblikket.

38. min: Målscorer Tavakoli lurer TUILs midtstopper Thomas Braaten trill rundt og stormer mot mål. Blir stoppet av Braaten og får fortjent gult kort.

28. min: Et godt skudd fra KFUM-spiller Lars Olden Larsen fra kanten av 16-meteren reddes av Nilsen som slår ballen over mål til corner. Corneren bokser TUIL-keeperen vekk fra mål.

22. min: TUIL har jobbet seg inn i kampen og vært farlig frampå ved et par anledninger, men KFUM Oslo har brukbar kontroll.

8. min: 1–0 til KFUM Oslo, og det er en ny keepertabbe av Theodor Nilsen denne sesongen! Verdens svakeste lompe klarer TUIL-keeperen på et eller annet vis å fomle ut av eget grep, før David Tavakoli setter inn returen i det åpne målet. Utrolig svakt av Nilsen!

6. min: Ikke akkurat vakker fotball i åpningsminuttene. Ingen av lagene har så langt klart å ta vare ballen i mer enn to trekk.

2. min: Lasse Berg Johnsen fører ballen fremover i banen. Etter hvert får leiesoldaten fyrt avgårde et skudd, men forsøket går rett i blokka.

1. min: Da er oppgjøret i gang!

Kampstart mellom KFUM Oslo og TUIL er 15.00. Følg kampen her!

TUIL ligger helt sist 1. divisjon med fattige åtte poeng etter 23 kamper. I dag møter de KFUM Oslo som ligger på en imponerende 4.-plass.

«Dalingan» vil være klar for 2. divisjon hvis de taper dagens kamp. Derfor må TUIL vinne for at det fremdeles skal være et bittelite håp om å overleve i 1. divisjon, men kommer til å få det tøft mot «Kåffa» som jager opprykk.

TUILs lag: Theodor Nilsen – Andreas Arntzen, Thomas Braaten, Henrik Åsali Hanssen, Henrik Breimyr – Håkon Kjæve, Sander Ringberg, Anders Karlsen, Lasse Berg Johnsen – Vegard Lysvoll, Andreas Løvland.